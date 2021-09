Dele Alli admet ses problèmes de forme physique et savoure le changement clé de Nuno Tottenham

in

Le milieu de terrain de Tottenham Dele Alli a révélé ses inquiétudes concernant les blessures de l’année dernière et ses impressions sur le manager Nuno Espirito Santo depuis le début de son mandat au club.

À un moment donné, l’une des stars les plus brillantes du football anglais, Alli a marqué 50 buts en Premier League en 153 apparitions, battant certaines des stars les plus talentueuses de la ligue, dont Eden Hazard et Steven Gerrard.

Le joueur de 25 ans est cependant tombé en disgrâce à Tottenham sous l’ancien patron Jose Mourinho la saison dernière, après qu’une série de blessures aux ischio-jambiers l’ait tenu à l’écart, et il a eu du mal à retrouver son chemin.

Le milieu de terrain a exprimé ses inquiétudes quant à sa forme physique lors d’une récente Éperons programme du jour de match.

“Je pense que la saison dernière, mon niveau de forme physique a baissé plus que je ne l’aurais souhaité, évidemment parce que je ne jouais pas et tout ça”, a-t-il déclaré (via Football London).

Alli a estimé qu’il avait besoin de se remettre en forme pour regagner la faveur des Spurs et a décidé de suivre un camp d’entraînement à Dubaï pour ce faire.

« La forme physique est grande pour moi. L’été, je travaillais beaucoup. Je savais que je devais améliorer ma forme physique par rapport à la saison dernière, c’est donc quelque chose que j’ai pris au sérieux, et je veux reprendre mes forces et être en forme », a-t-il admis.

“J’avais l’impression qu’avec le nombre de joueurs que j’ai joué la saison dernière, la forme physique est quelque chose que j’ai perdu beaucoup.”

JW

Le milieu de terrain a exprimé sa déconvenue face à sa situation précédente, mais a travaillé dur pour essayer de remettre sa carrière sur les rails.

« La saison dernière a été difficile, mais elle m’a montré un côté complètement différent de moi-même en tant que personne, et je m’en suis bien sorti. Je dois juste rester concentré maintenant, continuer à travailler dur et continuer à faire de mon mieux pour l’équipe.

Alli est de retour chez les Spurs

Alli a subi un léger changement de position sous Nuno, jouant un rôle plus profond dans un milieu de terrain à trois, plutôt que juste derrière l’attaquant, un rôle qu’il savoure et qu’il connaissait bien lorsqu’il était chez MK Dons.

« Le numéro huit est une position que j’aime jouer. Ce n’est pas quelque chose de nouveau pour moi cependant, quand j’ai signé ici, je n’avais jamais joué dans le rôle du numéro 10. Donc, pour moi, c’est tout à fait naturel de jouer là-bas, et j’aime y être », a-t-il déclaré.

Il a salué son nouveau patron et pense malgré le malaise au sein de l’équipe lors de son arrivée – et un récente série de mauvais résultats – il a fait exceptionnellement.

« Il a fait un travail brillant. Nous nous sommes tous entraînés pour la pré-saison sans savoir exactement à quoi nous attendre avec l’arrivée d’un nouveau manager », a déclaré Alli.

«Normalement, quand un nouveau manager arrive, c’est excitant, mais c’est généralement à cause d’une mauvaise forme ou de l’équipe qui ne va pas bien. Cela donne un coup de pouce à l’équipe et c’est une nouvelle façon de penser, de regarder le jeu, des tactiques différentes.

Cependant, avec le travail acharné de l’équipe, selon Alli, l’amélioration est évidente.

« Il a stabilisé le navire et en même temps, il a une voie claire vers l’avant. Nous avons travaillé dur en pré-saison et les choses se passent bien. C’est encore très tôt, il a fait un excellent travail jusqu’à présent, mais c’est une longue saison, nous devons donc continuer à nous améliorer », a-t-il déclaré.

Le club espère améliorer sa médiocre 7e place en championnat la saison dernière, où il réside actuellement en Premier League.

