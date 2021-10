Dele Alli dit par Jamie O’Hara de changer son mode de vie alors que la star de Tottenham est invitée à partir avec le transfert de Newcastle vanté

Dele Alli a été averti par Jamie O’Hara de ne pas commettre les mêmes erreurs que lui et a dit à la star de Tottenham de changer son mode de vie.

Alli a vécu une période frustrante aux Spurs ces derniers temps, son dernier départ en Premier League ayant eu lieu lors de la défaite contre Arsenal le mois dernier.

Alli n’a pas été à son meilleur sous Nuno Espirito Santo

Il n’a disputé que six matches en Premier League et s’est à nouveau retrouvé écarté par un autre manager de Tottenham.

L’ancienne star des Spurs, O’Hara, a déclaré qu’il avait traversé une période similaire à celle d’Alli et que le joueur de 25 ans devrait apporter des changements avant qu’il ne soit trop tard.

« Je ne suis pas Dele Alli, je ne suis pas dans sa tête, je ne peux que m’éloigner des expériences que j’ai eues lorsque les jetons étaient tombés et n’allaient pas bien », a déclaré O’Hara au Sports Bar.

« Le plus gros problème que j’ai eu en tant que joueur était que je me sentais à l’aise avec mon environnement, en gros je suis devenu riche, j’allais dans de bons restaurants et je passais de bonnes vacances.

getty

O’Hara a fait 56 apparitions pour Tottenham

«J’ai détourné les yeux du prix, de ce qui m’a conduit au sommet, et c’était un travail acharné, du dévouement, des kilomètres, des efforts, être le premier à s’entraîner et être le dernier à sortir. C’est ce qui a fait de moi un joueur de football.

« Dele Alli avait ça. Je ne pense pas qu’en regardant son style de vie en ce moment, il l’ait plus. C’est ce qui s’est passé et tout le monde s’est rattrapé.

Alli a joué 262 matchs au cours de ses six années aux Spurs, mais a eu du mal à retrouver la meilleure forme qu’il a montrée peu de temps après son transfert de MK Dons.

Il a marqué 18 buts en Premier League lors de la saison 2016/17, mais peut à peine se frayer un chemin dans l’équipe.

Alli a été invité à trouver un nouveau club en janvier

L’ancien ailier de West Ham et de Man City, Trevor Sinclair, a déclaré qu’Alli avait besoin d’un transfert pour démarrer sa carrière.

« Je suis un grand fan de Dele Alli », a déclaré Sinclair à talkSPORT. « Je me souviens l’année dernière quand il a dit qu’il abandonnait ces accords commerciaux et qu’il voulait se concentrer sur son football, baisser la tête et redevenir le Dele Alli que nous avons tous aimé et apprécié de regarder.

«Ce n’est pas tout à fait matérialisé et il est passé par plusieurs managers différents. Vous ne pouvez pas pointer du doigt et dire que c’est le manager.

« Il n’y a qu’un dénominateur commun, ça doit être le footballeur. »

Sinclair a poursuivi: «Je pense qu’il (Alli) a besoin de bouger. Je ne dirais pas qu’il vaudrait beaucoup d’argent, peut-être 20 millions de livres sterling ou 30 millions de livres sterling parce qu’il ne l’a pas fait depuis si longtemps.

«Il a évidemment gagné la base de fans des Spurs à ses débuts au club de football et je pense qu’il est juste un peu vicié.

«Quand vous allez dans un autre club, vous devez à nouveau gagner ce droit. C’est cette peur de l’échec, vouloir être un gagnant.

Le dernier départ d’Alli en Premier League est venu contre Arsenal

Jesse Lingard est un autre joueur dans une position similaire à Alli car il a du mal à trouver du temps de jeu à Manchester United.

Il a été brillant en prêt à West Ham pour la seconde moitié de la saison dernière, mais a choisi de rester à Old Trafford pour se battre pour une place dans l’équipe cette saison.

Le joueur de 28 ans regrette peut-être cette décision car il a été limité à seulement quatre matches de remplacement en Premier League cette campagne, totalisant 55 minutes, mais a deux buts.

Malgré les difficultés de United lors des derniers matchs, il ne semble pas pouvoir jouer longtemps sur le terrain.

La légende d’Arsenal, Ray Parlour, pense que les deux ont besoin d’un déménagement avec Newcastle présenté comme une destination possible.

Lingard n’a disputé que quatre matches de remplacement en Premier League

Il a déclaré à talkSPORT Breakfast: «Pour Newcastle, il s’agit de rester debout cette saison et de construire la saison prochaine.

«Vous n’achetez pas les deux, vous en achetez un peut-être parce qu’ils vous rapporteront des buts.

« Si vous les placez dans la bonne position et dans les bonnes zones, ils marqueront des buts, ils l’ont tous les deux prouvé. Regardez Lingard quand il est allé à West Ham.

«Je suis sûr que si Lingard était disponible, Newcastle leur donnerait probablement plus d’argent que West Ham.

«Je suis sûr que West Ham serait pour Lingard. Il a prouvé qu’il pouvait le faire et qu’il avait sa place à West Ham. Je suis sûr qu’ils seraient impliqués pour essayer de le récupérer.

« Dele, c’est vraiment frustrant pour les fans des Spurs. Je suis sûr que tous les fans des Spurs l’ont vu quand il était au meilleur de sa forme et qu’il volait en pensant « ce qui lui est arrivé ».

« Parfois, il est incroyable de voir comment vous pouvez perdre votre forme si rapidement. »

Lingard a été adoré par les fans de West Ham lors de son prêt dans l’est de Londres alors qu’il aidait les Hammers à se qualifier pour le football européen

Sur Alli, Parlour a poursuivi: «C’est l’une de ces situations où vous vous grattez la tête. Vous revenez à l’époque où il volait vraiment et il était fantastique.

«Je me souviens du match à Selhurst Park où il l’a torse et bosh, directement dans le coin inférieur.

«C’est un joueur très talentueux et nous parlons assez souvent des fenêtres de janvier maintenant, ça tourne et il y aura beaucoup d’action.

« Dele pourrait être l’un de ces gars qui peut-être passe à autre chose et remet sa carrière sur les rails. Il devrait être à son apogée maintenant à 25 ans.