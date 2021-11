Dele Alli dit qu’il manque un joueur que Tottenham a lâché dans un message Instagram sincère

Photo de Robbie Jay Barratt – AMA/.

La saison des transferts doit être dure pour un footballeur.

Les rumeurs sont toujours stressantes, mais même lorsqu’il ne s’agit pas d’un transfert vous impliquant, votre vie peut être changée pour le pire.

En effet, à travers une fenêtre, vous pouviez voir certains de vos amis les plus proches et les plus chers traînés dans des pays différents à des kilomètres de vous.

Un club où cela semble être un problème est à Tottenham.

En effet, l’année dernière, Heung-Min Son a admis à quel point Kevin Wimmer manquait à tout le monde au club après son départ, tandis que le Sud-Coréen a également expliqué à quel point Jan Vertonghen lui manquait.

Il manque peut-être à Son les deux anciens défenseurs centraux, mais il semble que Dele Alli manque un autre ancien joueur des Spurs.

Dele Alli manque à Serge Aurier à première vue…. pic.twitter.com/ZCv0cp7Q6U — The Spurs Web ⚪️ (@thespursweb) 15 novembre 2021

Alli a posté une image plutôt anodine sur Instagram qui a incité Serge Aurier à lui témoigner un peu de soutien.

Le milieu de terrain, à son tour, a répondu à Aurier en lui faisant savoir à quel point il lui manquait, et c’est un peu triste de voir ces deux-là interagir de cette façon.

Imaginez si l’un de vos meilleurs amis du travail était licencié et déménageait en Espagne, ce serait plutôt difficile à gérer.

Cependant, une vie sociale difficile semble venir avec le territoire d’être footballeur, et autant qu’Aurier manque à Alli, il semble que c’est ce qui vient avec une carrière dans le sport professionnel.

