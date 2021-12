Dire que la carrière de Dele Alli s’est arrêtée brutalement serait un euphémisme. Le milieu de terrain de Tottenham Hotspur est passé de la production de moments tels que CETTE volée contre Crystal Palace à une participation à seulement 23 des 54 derniers matchs de Premier League. Le fait que Dele Alli ait lutté pour le temps de jeu sous non pas un, pas deux, mais trois managers au cours de la dernière année en dit long sur sa chute indéniable de la grâce. Une décision a également semblé inévitable, et Alli devrait obtenir exactement cela en janvier, selon David Ornstein de ..

Dele Alli doit réussir la prochaine étape si sa carrière doit être ressuscitée

Le talent n’est pas le problème

Alli est devenu l’un des joueurs les plus frustrants à regarder en Premier League ; il nous montrera tous les aperçus ; envoyez-nous tous des rappels de son talent, puis passez à la dérive à travers la prochaine série de jeux. Il est clair que le talent n’est pas en cause ici. Alli a cela en abondance – vous n’avez pas de saisons comme il l’a fait au début de la vingtaine sans aucune once de capacité de classe mondiale. Pourtant, le voici, dans le No Man’s Land – perdu parmi ce qui aurait pu être s’il ne pouvait sauver sa carrière en janvier.

Avec la Coupe du monde qui approche à l’hiver de l’année prochaine, il est encore temps pour l’Anglais, qui n’a pas fait d’apparition pour les Trois Lions depuis la demi-finale déchirante de la Coupe du monde 2018 contre la Croatie. Il suffit d’un regard sur Jesse Lingard pour trouver de l’inspiration. L’homme de Manchester United a prêté à West Ham la saison dernière et a prospéré et a depuis lors été réintroduit dans la configuration anglaise.

À 25 ans, et soi-disant à son apogée, Alli a atteint un certain carrefour dans sa carrière; une période d’incertitude pour la première fois. Il saura plus que quiconque que le prochain coup doit être le bon.

Où tout s’est-il mal passé pour Dele Alli ?

Il est difficile de déterminer exactement où tout s’est mal passé pour Dele Alli. Sa chute a-t-elle coïncidé avec la sortie de Mauricio Pochettino, et donc l’arrivée de José Mourinho ? Il a toujours semblé que le joueur de 25 ans ne s’était pas adapté sous Mourinho, étant passé de l’amour pur et du football fluide de Pochettino à l’amour dur et au football dur de l’ancien patron de Chelsea. Cela explique peut-être aussi la lutte menée par Nuno Espírito Santo, qui a également eu du mal à mettre en œuvre un style offensif.

Avec l’intensité qu’Antonio Conte met en œuvre, peu de gens ont même donné une chance à Alli. Et à juste titre. Il a apparemment duré moins d’un mois avant d’être radié en tant que membre jetable de l’équipe. Pourtant, il faut le dire, ce n’est pas la faute de l’Italien. Aussi dur que cela puisse paraître, s’adapter ou sortir est généralement la devise utilisée par les gestionnaires. Et Alli a encore une fois échoué à s’adapter.

Tel est le talent que possède l’Anglais, il y a encore de l’espoir qu’un déménagement en janvier revitalisera sa carrière. Si ce n’est pas le cas, nous pourrions rapidement voir une étoile mourante devenir une étoile oubliée.

