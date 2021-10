Dele Alli et James Maddison n’ont pas commencé mais Emile Smith Rowe “très doué” ressemble à la légende d’Arsenal Liam Brady

in

Emile Smith Rowe a gagné des comparaisons avec la légende d’Arsenal Liam Brady pour ses performances exceptionnelles alors que les rivaux potentiels de l’Angleterre James Maddison et Dele Alli continuent de lutter.

Le diplômé de l’académie des Gunners a joué un rôle de premier plan dans la victoire du derby du nord de Londres contre Tottenham Hotspur avec un but et une passe décisive dimanche.

Il y a eu de grands espoirs pour le «Croydon De Bruyne» depuis un certain temps à Arsenal

Gareth Southgate a admis que le joueur de 21 ans avait manqué de peu un appel de son équipe senior d’Angleterre pour les éliminatoires de la Coupe du monde contre Andorre et la Hongrie.

Portant le maillot emblématique n°10 et déployé dans un rôle de milieu de terrain offensif, le « Croydon De Bruyne » a toujours bien joué dans sa quête pour se tailler une place dans la prochaine équipe des Trois Lions.

À l’inverse, les anciens piliers anglais Dele et Maddison ont connu des difficultés dans leurs clubs respectifs au début de la saison, semblant résolument décalés.

Et Tony Cascarino insiste sur le fait que ce sont les pièges de jouer dans une position aussi médiatisée que l’incohérence ne peut être tolérée.

Alli a lutté depuis qu’il a joué pour l’Angleterre à la Coupe du monde 2018

“Si Dele Alli n’est pas tout à fait dans son jeu, vous pouvez regarder loin du joueur que vous pouvez être”, a déclaré Cascarino lors du Weekend Sports Breakfast.

« J’ai regardé le derby du nord de Londres la semaine dernière et j’ai senti pour Dele Alli que vous n’êtes même pas en marge du match.

« Vous ne pouvez pas vous en emparer, vous ne pouvez pas y entrer, vous ne pouvez rien faire et on attend tant de vous.

“James Maddison est exactement le même cette année à Leicester, tout simplement pas tout à fait et pas tout à fait arrivé pour lui.”

Maddison reste également bloqué hors de la configuration anglaise

L’émergence de Smith Rowe a allégé la pression sur Mikel Arteta dans la zone technique d’Arsenal après un début de saison insipide.

Avec ses chaussettes roulées, son niveau de confiance élevé et l’œil pour une passe tueuse, Cascarino a remarqué des similitudes entre le jeune et la légende Liam Brady.

Et tout comme le vainqueur de la FA Cup, Smith Rowe devrait prospérer dans le nord de Londres.

“Je l’ai regardé l’année dernière à plusieurs reprises”, a ajouté Cascarino. «Il a marqué quelques buts en Premier League, il a marqué un but en Ligue Europa et un but en FA Cup.

Brady avait tout en tant que milieu de terrain et était gracieux pour démarrer

Le joueur de 21 ans est tout aussi magistral sur le ballon

«Je me souviens être parti en le regardant et il m’a rappelé un petit Liam Brady, la façon dont il a glissé sur le terrain sans vraiment beaucoup d’effort.

« Son poids de passe est juste exceptionnel, il voit juste la passe et il la met sur un plateau, mais avec le poids de la passe.

“Ce n’est pas trop frappé, pas trop fort ou pas assez cuit dans la passe – il le fait avec brio.”

“Il y a beaucoup plus à venir d’Emile Smith Rowe”, a poursuivi Cascarino. “Sans aucun doute.

«Je pense que le système d’Arsenal va lui convenir avec Sith Rowe, Saka de l’autre côté, Odegaard en tant que joueur titulaire, puis l’avant-centre est probablement Aubameyang.

“Quand on lui donne un peu de liberté pour flotter, je pense que c’est un joueur vraiment, vraiment formidable avec une grande vision.,

“Très doué.”