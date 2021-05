Dele Alli joue devant le patron de l’Angleterre Gareth Southgate alors que le milieu de terrain de Tottenham dit qu’il “ essaie juste de m’exprimer et de s’amuser ” après la victoire contre les Wolves

Dele Alli dit qu’il “ essaie de m’exprimer et de s’amuser ” après avoir joué dans la victoire 2-0 de Tottenham contre les Wolves dimanche.

Le milieu de terrain des Spurs a entamé trois des quatre matchs de Premier League de Ryan Mason en charge depuis le limogeage de Jose Mourinho le mois dernier.

.

Alli a causé des problèmes pour la défense des loups

Alli a sans doute réalisé sa meilleure performance de la saison dans le rôle n ° 10 contre les Wolves alors que Tottenham grimpait à la sixième place du tableau.

Discutant de son impressionnant spectacle, qui a été regardé par le patron anglais Gareth Southgate, Alli a déclaré à Sky Sports: «Avec des joueurs comme celui-ci, c’est une joie de jouer.

«J’essaie juste de m’exprimer et de m’amuser. Mentalement, je veux juste aller là-bas et aider autant que possible.

«Nous savons que si nous voulons gagner ces matchs, nous devons travailler ensemble, alors j’essaie juste de trouver le rythme et de jouer autant que je peux.»

.

Alli n’a pas eu de chance de voir un tir frapper le poteau en seconde période

Alli n’avait commencé que deux matchs de Premier League pendant le mandat de Mourinho plus tôt cette saison, avant la nomination de l’entraîneur-chef par intérim de Mason.

Désormais, l’international anglais est choisi devant Tanguy Ndombele, qui était un habitué de Mourinho.

L’ancien milieu de terrain de Tottenham Jamie O’Hara pense qu’Alli était de retour à son meilleur contre les Wolves.

Il a déclaré à talkSPORT: «On aurait dit qu’il jouait avec un peu de confiance. On aurait dit qu’il avait un peu de liberté dans son jeu.

«C’était le Dele Alli que nous aimions tous regarder jouer. J’aimais vraiment le regarder. J’attends ça de lui.

«C’est un joueur de haut niveau, il devrait jouer comme ça chaque semaine. Il a la capacité, il a le talent. C’est agréable de le revoir à son meilleur.

«Je ne peux pas croire que Conor Coady ait obtenu l’Homme du match. Ça aurait dû être Dele Alli ou même [Pierre-Emile] Hojbjerg.

«C’était bon de le voir bien jouer et c’est bon de le voir se remettre sur pied. Il est peut-être un peu trop tard pour se faufiler pour les Euros.

“Mais c’est agréable de voir les joueurs revenir à une forme quelconque aux Spurs.”