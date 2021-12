Dele Alli devrait quitter Tottenham Hotspur dans la fenêtre de transfert de janvier, selon David Ornstein de ..

Le milieu de terrain des Spurs partira probablement en prêt plutôt que d’être vendu, car les équipes ne paieront probablement pas des frais que Tottenham jugerait acceptables. Son contrat expire en juin 2024.

Dele Alli quittera Tottenham en janvier

🚨 Tottenham a décidé de laisser Dele Alli partir en janvier, probablement en prêt. Daniel Levy a refusé dans le passé au milieu de l’intérêt du #PSG, mais la position a changé et 25 ans ont besoin de temps de jeu régulier. Contrat #THFC jusqu’en 2024 et joue à peine, donc vente peu probable @TheAthleticUK https://t.co/bQagj4buGV – David Ornstein (@David_Ornstein) 13 décembre 2021

Tombé en disgrâce

Le temps de jeu réduit de Dele Alli symbolise à bien des égards la façon dont la trajectoire ascendante des Spurs s’est arrêtée ces dernières années. Depuis le limogeage de Mauricio Pochettino il y a deux ans, Alli a rarement joué pour le club du nord de Londres.

En règle générale, le joueur de 25 ans totaliserait au moins 25 apparitions en championnat, un minimum de cinq apparitions en Europe et plus de deux mille minutes dans toutes les compétitions. Le temps passé par Alli sur le terrain au cours des deux dernières saisons n’a pas dépassé ce qu’il a accumulé rien qu’en Premier League 2019/20.

De manière significative, les minutes d’Alli sont passées de bien plus de trois mille au cours de ses années de pointe il y a cinq ou quatre ans, à un peu moins de six cents. Sans surprise, la production offensive a été corrélée à la baisse, car il passait de moins en moins de temps sur le terrain. Alli a enregistré plus de 50 buts et passes décisives entre août 2016 et mai 2018. Cependant, sa production n’a pas dépassé dix entre août 2020 et aujourd’hui.

On espérait qu’au début de la saison, l’ancien joueur vedette des Spurs trouverait une nouvelle vie sous Nuno Espirito Santo. L’optimisme s’est déclenché lorsque son rôle a changé et qu’il jouait à nouveau. Comme le bref passage de Nuno aux Spurs, le retour d’Alli a été de courte durée.

Antonio Conte n’a pas Alli dans ses plans pour cette saison, ce qui a conduit Daniel Levy à revenir sur sa conviction antérieure de ne pas permettre à Alli de partir. Le Paris Saint-Germain a poursuivi le milieu de terrain de Tottenham en octobre 2020 et janvier 2021, mais Levy a rejeté leur intérêt. Selon ., le directeur général du football, Fabio Paratici, pense également qu’il est préférable pour Alli de passer à autre chose – du moins pour le moment.

Où Alli va et comment il joue sera crucial pour son avenir et celui des Spurs. Bien performer et Tottenham peut obtenir un bon retour monétaire, ou Conte le réintégrera. Si cela se passe mal, la question de ce qui est arrivé à Dele Alli sera explorée de plus en plus intensément.

