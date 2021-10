Dele Alli révèle des nuits blanches après avoir été accroché à la mi-temps lors de la défaite du derby du nord de Londres contre Arsenal

in

Le milieu de terrain de Tottenham Dele Alli a enduré des nuits blanches après son remplacement à la mi-temps contre Arsenal.

Ce n’était pas la première fois que le milieu de terrain était accroché à la pause, mais il insiste sur le fait que l’équipe continuera à travailler dur pour redresser sa saison.

.

Tottenham était pauvre contre Arsenal, mais Alli était celui qui a été éliminé à la pause

. – .

Sous Mourinho, Alli a été remplacé à la mi-temps

« Nous allons continuer à travailler, continuer à nous battre. Nous construisons quelque chose. « Je suis sûr que vous pouvez imaginer [how we felt against Arsenal]. “

«C’est difficile pour nous de prendre. Nous savons que cela a blessé les fans, mais croyez-moi, cela a tout autant, sinon plus, blessé les joueurs.

“Pour moi personnellement, étant également remplacé à la mi-temps, [resulted in] quelques nuits blanches. Nous savons ce que nous avons à faire. Pour continuer à travailler, pour croire au processus, tout le monde au club – les fans, les joueurs – doit croire en ce que nous faisons. » dit Alli.

« Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous savons que nous devons travailler. Et je reviens à dire ceci, ça ne va pas être un claquement de doigts et nous sommes de retour là où nous voulons être.

Les performances du milieu de terrain de 25 ans ont fait l’objet de vives critiques, sa réputation commençant à s’estomper.

.

Alli a marqué lors de la victoire des Spurs en Ligue Europa contre Mura

Alli a inscrit deux buts cette saison, les deux buts provenant de tirs au but. Il reste uniquement concentré sur le processus de reconstruction sous la direction du nouveau manager Nuno Espirito Santo après avoir battu l’équipe slovène Mura 5-1 au stade Tottenham Hotspur.

« La transition par rapport à la saison dernière, si quelqu’un pensait que ce serait magique et que tout se met en place, ce n’est pas comme ça que ça marche.

« Nous voyons des choses dont nous sommes satisfaits, nous voyons des choses dont nous ne sommes pas satisfaits. Nous essayons de nous améliorer. Parfois, les choses prenaient du temps. Espérons que pas trop de temps, nous le savons, mais nous voulons que les fans restent derrière nous.

«C’est un processus et nous y croyons en tant que joueurs et entraîneurs, et en tant que club, nous y croyons. Nous sommes satisfaits d’hier soir, mais nous passons à autre chose.

Jouez à talkSPORT’S Big5 pour gagner gros

JOUEZ ICI et vous pourriez… Gagner une part de 5 000 £ 5 choix rapides et décider de 3 changeurs de jeu Les inscriptions coûtent 5 £ 18+, veuillez jouer de manière responsable, gambleaware.org