Dele Alli semblait destiné à la grandeur après une superbe volée contre Crystal Palace, maintenant la star de Tottenham est enfin sortie du désert et peut réaliser ce dont il est capable

Dele Alli, souviens-toi du nom !

Cette célèbre ligne de commentaires a été utilisée pour annoncer l’arrivée de Wayne Rooney, mais elle aurait facilement pu être utilisée lorsque le jeune homme de 19 ans a passé le ballon au-dessus de sa tête et a décoché une superbe volée à 25 mètres contre Crystal Palace en janvier 2016 .

sport du ciel

Alli a reçu le ballon dans une position apparemment non menaçante

sport du ciel

Il a bien fait d’éloigner le ballon de Mile Jedinak

sport du ciel

A eu un pop au but

sport du ciel

Et il a volé dans le filet

Sa carrière semblait alors tracée. Jeune talent brillant. Compétence sublime. Arrogance et attitude requises. L’élite européenne pourrait faire la queue pour le garçon de Milton Keynes.

À 23 ans, il a inscrit plus de buts et de passes décisives – en moins de matchs – que Steven Gerrard et Frank Lampard au même moment de leur carrière.

Il a également marqué ses 50 premiers buts en Premier League en moins de matchs que la star de Chelsea Eden Hazard.

Sa forme s’est poursuivie sur la scène internationale, marquant lors de la victoire de l’Angleterre sur la Suède en quarts de finale de la dernière Coupe du monde et a joué un rôle énorme dans l’accession des Spurs à la finale de la Ligue des champions en 2019.

. – .

Les roues se sont quelque peu détachées de la carrière d’Alli après cette passe décisive. Mais il a montré des signes clairs d’amélioration cette saison

Sa balle en profondeur a trouvé Lucas Moura à la sixième minute du temps d’arrêt à la Johan Cruyff Arena, et le Brésilien a complété son tour du chapeau alors que son effort dévié se tortillait sous Andre Onana pour réserver la place des Spurs dans la finale phare.

L’arrivée de Jose Mourinho à Tottenham est considérée comme le début du déclin pour Alli, mais la vérité est que la pourriture s’était installée plus tôt.

Ses retours en tant que force créative box-to-box diminuaient bien avant l’arrivée du (pas si) Special One après le limogeage de Mauricio Pochettino.

Depuis la saison 2016/17, ses minutes de jeu ont diminué, ses buts et ses passes décisives ont fluctué et, surtout, en tant qu’instigateur créatif, ses statistiques de passage ont également chuté.

Statistiques de passage de Tottenham PL de Dele Alli

2015/16 (1 083 laissez-passer)

2016/17 (1 330 laissez-passer)

2017/18 (1 251 laissez-passer)

2018/19 (1 028 laissez-passer)

2019/20 (810 laissez-passer)

2020/21 (330 laissez-passer)

2021/22 (87 laissez-passer)

. – Piscine

Le sort de Jose Mourinho en tant que manager des Spurs a sans doute vu les moments les plus bas d’Alli dans sa carrière

Les tensions entre Alli et son ancien patron ont été documentées dans le documentaire Amazon All or Nothing. Le patron portugais a remis en question l’entraînement “paresseux” d’Alli, lors d’une réunion d’équipe d’avant-match.

Et il a raté la course palpitante de l’Angleterre jusqu’à la finale de l’Euro 2020. Il n’a même pas été nommé dans l’équipe de Gareth Southgate. Bombardé. Ne jamais revenir ?

Cependant, Alli renaît sous la direction du nouveau patron des Spurs, Nuno Espirito Santo. Il est de retour au cœur du milieu de terrain des Spurs et les fans chantent à nouveau son nom.

Le but à Palace il y a cinq ans a peut-être annoncé une fausse aube, mais l’immense talent d’Alli frappe à nouveau ses bretelles. C’est le joueur que les managers nationaux et internationaux espéraient qu’il serait.

.

Alli a joué un rôle important dans la course au titre de Tottenham en 2015/16. S’il est en forme, les choses iront mieux pour lui

Parallèlement à sa nouvelle saison de “coiffure”, il semble qu’Alli ait également un nouveau lot de confiance renouvelée et une bonne attitude que nous pouvons évidemment voir dans ses récentes performances.

Il y a eu une transformation marquée dans sa physicalité. Son endurance s’est améliorée, durant les 90 minutes entières dans une position physiquement plus punitive.

Alli est au complet car il a déjà prouvé sa valeur en marquant contre les Wolves cette saison et en jouant les trois matchs – il est là pour rester.

Del Boy est de retour. Attention Palais !

.

Alli est redevenu le joueur que les fans de Tottenham connaissent et aiment

