Dele | TEAMparler

Darren Bent pense que Dele Alli devrait quitter Tottenham et envisager de quitter Londres pour revitaliser sa carrière en déclin.

Delé, 25 ans, est devenu l’ombre du joueur considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain de Premier League il y a quelques années à peine. Il a lutté sous José Mourinho, ne jouant parfois qu’un rôle périphérique. Et les choses ne se sont pas améliorées cette saison, avec un but en six titularisations et huit apparitions en Premier League.

L’as anglais a marqué 10 fois au cours de la saison 2015-2016 et a trouvé le chemin des filets 18 fois la campagne suivante. Mais il semble dépourvu de confiance et n’est plus un choix automatique.

Le nouveau patron des Spurs Antonio Conte devra travailler sa magie sur l’ancienne star de MK Dons. Mais il y a plusieurs experts qui ressentent une un changement de décor s’impose.

La légende des Spurs Clive Allen l’a exhorté à quitter le club, mais Bent est allé plus loin.

« Je pense qu’il a besoin d’un nouveau défi ailleurs », a-t-il déclaré sur talkSPORT. « Il me semble que le monde l’alourdit, et cela ne devrait pas le faire.

«Écoutez, il joue dans un grand club de football – de grands joueurs, de grands supporters – je pense qu’il doit aller ailleurs maintenant. Je pense qu’il doit aller quelque part et se recentrer.

Il a ajouté: « Je l’ai fait, j’ai quitté les Spurs. J’avais besoin d’aller quelque part où je pourrais me concentrer uniquement sur le football et pour moi, Sunderland était le lieu d’atterrissage parfait.

«En fin de compte, la saison suivante, j’ai eu la meilleure saison de ma vie, j’ai marqué 25 buts. Mais j’avais besoin d’aller quelque part où il n’y avait pratiquement pas de distractions et je pouvais me concentrer uniquement sur le football.

Dele devient « vicié » chez les Spurs

Dele a fait 264 apparitions dans toutes les compétitions pour les Londoniens du nord, marquant 67 buts. Il a été sélectionné 37 fois par l’Angleterre mais est actuellement hors de la configuration internationale.

Gareth Southgate ne l’a plus sélectionné depuis 2019 mais il est encore temps de renverser la vapeur. Et l’ancienne star des Spurs, Bent, pense que sa carrière a suivi son cours au Tottenham Hotspur Stadium.

« Il a eu Pochettino, il a eu Mourinho, il a eu Ryan Mason, il a eu Nuno et maintenant il a eu Conte », a-t-il ajouté. «Je pense que vous arrivez juste à un point où vous devenez obsolète dans un environnement. Il a juste besoin d’aller ailleurs et de recommencer.

« Il y a un joueur là-bas qui montre de petites touches ici et là, mais en ce moment je regarde un joueur qui devient périmé là où il est en ce moment. »

