Deledda a autorisé le départ des courses de F2 en raison de “problèmes mécaniques” sur la voiture · .

Le directeur de course de la FIA, Michael Masi, a expliqué pourquoi Alessio Deledda a été autorisé à prendre le départ des courses de Formule 2 du week-end dernier alors qu’il ne s’y était pas qualifié.

Le pilote HWA n’a pas satisfait à l’exigence de réaliser un tour à moins de 107% du temps le plus rapide lors de sa séance de qualification. Cependant, après avoir rencontré le manager de l’équipe Nicola Palarchi, les commissaires ont déclaré que Deledda serait autorisé à participer aux trois courses du week-end.

Masi a déclaré que les commissaires avaient pris en compte les performances de Deledda lors de la manche précédente du championnat et les problèmes qu’il avait rencontrés avec sa voiture à Monaco.

«Les stewards, après avoir parlé avec eux, ont jeté un coup d’œil», a expliqué Masi. “[It] avait deux parties: ils convoquent évidemment l’équipe et l’équipe [explained] à eux qu’ils ont eu des problèmes mécaniques avec cette voiture tout au long du week-end.

«En plus de cela, ils se sont penchés sur la participation de l’événement précédent, dont il remplissait tous les critères. Et sur cette base, ils lui ont permis de commencer à l’arrière de la grille, ce qui est à la discrétion qu’ils ont des stewards.

Deledda n’avait pas tourné plus vite lors de la séance d’essais avant les qualifications. Il s’est qualifié pour la manche d’ouverture de la saison à Bahreïn, plus d’une seconde et demie de moins que tout autre pilote, mais confortablement à 107% du temps le plus rapide.

Aucune justification de la décision d’autoriser Deledda dans la course n’a été donnée dans la décision des commissaires jeudi.

«Pourquoi ils ont fait ou n’ont pas indiqué la raison, je n’étais pas dans la salle des stewards et je n’ai pas compris, donc je ne peux pas en dire davantage», a déclaré Masi.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Formule 2Parcourir tous les articles de Formule 2

Partagez cet article . avec votre réseau: