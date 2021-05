Deledda autorisé à courir à Monaco malgré son échec de qualification · .

Le pilote de Formule 2 Alessio Deledda a été autorisé à prendre le départ des courses de ce week-end, bien qu’il ne s’y soit pas qualifié.

Le règlement F2 stipule que les pilotes doivent effectuer un tour à moins de 107% du temps le plus rapide de leur groupe de qualification à Monaco pour prendre le départ de la course. Deledda a bouclé six dixièmes de seconde sur les 107% du temps fixés par Robert Shwartzman.

Cependant, suite à une rencontre avec le manager de l’équipe HWA, Nicola Palarchi, Deledda a été autorisée à participer aux trois courses de ce week-end.

Aucune explication de la décision n’a été donnée dans le document émis par les commissaires sportifs approuvant la participation de Deledda.

“Les commissaires sportifs ont convoqué et entendu le chef d’équipe au sujet de la demande d’autorisation de départ pour la voiture 23”, ont-ils noté. «La voiture 23 est autorisée à prendre le départ de la première et de la troisième course.»

Les qualifications d’aujourd’hui ont établi l’ordre de départ des première et troisième courses du week-end. Deledda commencera ces courses depuis l’arrière du peloton. La grille de la course 2 est déterminée par les positions d’arrivée de la course 1.

Les règles de la Formule 2 stipulent que tout pilote qui ne satisfait pas à l’exigence de 107% ne sera autorisé à prendre le départ de la course que «dans des circonstances exceptionnelles… qui peuvent inclure l’établissement d’un temps au tour approprié lors d’une précédente séance d’essais libres». Cependant, le temps le plus rapide de Deledda aux essais a été une seconde et demie de moins que son meilleur temps de qualification, soit 3,4 secondes de moins que celui de tout autre pilote.

Ne manquez rien de nouveau de .

Suivez . sur les réseaux sociaux:

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Formule 2Parcourir tous les articles de Formule 2

Partagez cet article . avec votre réseau: