Delfi Brea et Tamara Icardo remportent le titre à Santander

30/05/2021 à 17h35 CEST

.

Delfi Brea Oui Tamara Icardo Ils ont remporté la victoire ce dimanche à l’Estrella Damm Santander Open 2021, la quatrième manche du circuit mondial de padel, en battant V en finale.irginia Riera Oui Patty Llaguno par 6-1 et 7-5.

Le couple formé par l’Argentin et l’Espagnol, qui jouait sa première finale, ont empêché leurs rivaux de remporter leur deuxième victoire consécutive après celle remportée à Vigo et ils ont fait leurs débuts en tant que champions cette saison.

Terrain et Icardo Ils ont terminé leur triomphe en 1 heure et 59 minutes de jeu, après avoir brisé les prévisions et atteint la finale d’aujourd’hui en battant Las Martas, Ortega et Marrero en demi-finale hier, en 30 minutes de jeu avec un double 6-3.

Pour contre les espagnols Patty Llaguno et l’Argentine Virginie Riera il a fallu trois heures pour se briser Lucie Sainz Oui Bea gonzález (7-5, 4-6 et 6-3) et choisissez de répéter le triomphe célébré en Galice.