Delhi, 9 États représentent 75 pc des nouveaux cas de COVID-19: ministère de la Santé

Maharashtra, Uttar Pradesh, Delhi, Karnataka, Kerala, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat et Rajasthan ont signalé 75,01% des nouveaux cas de COVID-19 enregistrés en une journée, a annoncé vendredi le ministère de la Santé de l’Union. L’Inde a ajouté un record de 332730 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures, portant le nombre d’infections du pays à 16263695, selon les données du ministère mises à jour vendredi.

Maharashtra a signalé les nouveaux cas quotidiens les plus élevés avec 67 013. Il est suivi de l’Uttar Pradesh avec 34 254 nouvelles infections, tandis que le Kerala a signalé 26 995 nouveaux cas, a indiqué le ministère. Le nombre de cas actifs en Inde a atteint 24,28,616 et représente maintenant 14,93 pour cent du total des infections du pays. Une augmentation nette de 1 37 188 cas a été enregistrée dans le total des cas actifs de COVID-19 par jour.

Cinq États – Maharashtra, Chhattisgarh, Uttar Pradesh, Karnataka et Kerala – représentent au total 59,12% du total des cas actifs en Inde. Delhi et 11 États – Maharashtra, Uttar Pradesh, Karnataka, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Kerala, Gujarat, Tamil Nadu, Rajasthan, Bihar et Bengale occidental – affichent une trajectoire ascendante dans de nouveaux cas quotidiens, a déclaré le ministère.

Les recouvrements cumulés de l’Inde ont grimpé à 1 36,48 159, avec 1 93 279 recouvrements enregistrés en 24 heures. Le taux de mortalité national est en baisse et se situe actuellement à 1,15%, a indiqué le ministère.

Au total, 2263 décès liés au coronavirus ont été signalés en 24 heures. Delhi et neuf États représentent 81,79% des nouveaux décès. Le Maharashtra a enregistré le maximum de pertes (568). Delhi suit avec 306 décès quotidiens, a indiqué le ministère.

D’autre part, le nombre cumulé de doses de vaccin COVID-19 administrées dans le pays a franchi 13,54 crores dans le cadre de la plus grande campagne de vaccination au monde. Au total, 13,54,78,420 doses de vaccin ont été administrées au cours de 19,38,184 séances, selon le rapport provisoire jusqu’à 7 heures du matin, a indiqué le ministère. Il s’agit notamment de 92,42,364 agents de santé (TS) qui ont pris la première dose et 59,04,739 TS qui ont pris la deuxième dose, 1,17,31,959 agents de santé ayant reçu la première dose et 60,77,260 agents de première ligne (agents de santé) qui avez pris la deuxième dose.

En outre, 4,85,34,810 et 65,21,662 bénéficiaires de plus de 60 ans et 4,55,64,330 et 19,01 296 bénéficiaires âgés de 45 à 60 ans ont reçu respectivement la première et la deuxième dose. Huit États – le Maharashtra, le Rajasthan, l’Uttar Pradesh, le Gujarat, le Bengale occidental, le Karnataka, le Madhya Pradesh et le Kerala – représentent 59,08% des doses de vaccin cumulées administrées jusqu’à présent dans le pays, a déclaré le ministère.

Plus de 31 doses de vaccin lakh ont été administrées en 24 heures, a-t-il déclaré. Au jour 97 de la campagne de vaccination (22 avril 2021), 31,47 782 doses de vaccin ont été administrées. Au total, 19 25 873 bénéficiaires ont été vaccinés au cours de 28 683 séances pour la première dose jeudi et 12 21 909 bénéficiaires ont reçu une deuxième dose de vaccin.

