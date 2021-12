Delhi administre la première dose de vaccin à tous les bénéficiaires éligibles, CM Arvind Kejriwal salue les guerriers de Covid

Jeudi, Delhi avait franchi le cap consistant à administrer au moins une dose de vaccin Covid à tous les plus de 18 ans, selon les données du gouvernement.

La première dose de vaccin Covid a été administrée à toutes les personnes éligibles à la vaccination, a déclaré vendredi le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, tout en saluant les travailleurs de la santé et de première ligne qui ont été à la pointe de la lutte contre la pandémie.

S’adressant à Twitter, il a partagé des données sur la campagne de vaccination en cours dans la ville.

«Delhi complète la première dose à 100% des personnes éligibles – 148,33 lakh. Salut aux médecins, aux ANM, aux enseignants, aux ASHA, aux CDV et à tous les autres travailleurs de première ligne. Félicitations aux SM, CDMO, DIO et à tous les fonctionnaires de district », a tweeté Kejriwal.

Jeudi, Delhi avait franchi le cap consistant à administrer au moins une dose de vaccin Covid à tous les plus de 18 ans, selon les données du gouvernement.

Selon le tableau de bord CoWIN, 1 48 27 546 personnes à Delhi ont reçu au moins une injection de vaccin COVID-19 jeudi à 20 heures.

Selon le projet de liste publié le 1er novembre 2021, le nombre total d’électeurs à Delhi s’élève à 1 47 95 949.

Plus de 2 533 557 doses ont été administrées dans la ville depuis le début de l’exercice d’inoculation le 16 janvier. Jusqu’à 1 05 10 011 personnes ont reçu les deux doses.

Jeudi, plus de 1,22 lakh de personnes ont été vaccinées contre le coronavirus à Delhi.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.