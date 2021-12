Delhi ajoute 85 cas de COVID-19

Avec cela, le nombre de cas COVID-19 de la ville est passé à 14 41935. Sur ce nombre, plus de 14,16 patients lakh se sont rétablis de la maladie, a indiqué le bulletin du département de la santé.

Delhi a enregistré jeudi 85 nouveaux cas de COVID-19 avec un taux de positivité de 0,15%, selon les données partagées par le département de la santé ici.

Avec cela, le nombre de cas COVID-19 de la ville est passé à 14 41935. Sur ce nombre, plus de 14,16 patients lakh se sont rétablis de la maladie, a indiqué le bulletin du département de la santé.

Le nombre de morts est resté inchangé à 25 100, a-t-il déclaré.

Delhi a enregistré deux décès dus au COVID-19 jusqu’à présent en décembre. Il avait enregistré sept décès dus à la maladie virale en novembre, quatre en octobre et cinq en septembre.

Selon le bulletin, les autorités ont effectué la veille 56 027 tests, dont 50 879 RT-PCR.

Il y a 475 cas actifs de COVID-19 dans la capitale nationale, contre 428 il y a un jour. Parmi ceux-ci, 202 cas sont en isolement à domicile, selon le bulletin.

Le nombre de zones de confinement dans la ville s’élève à 125, a-t-il précisé.

Mercredi, Delhi avait enregistré 57 cas de COVID-19 avec un taux de positivité de 0,10%.

La ville a signalé 45 cas mardi, 30 lundi, 56 dimanche et 52 samedi.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.