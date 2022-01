Delhi assiste à une augmentation de la demande d’électricité en 2021 après une baisse en 2020

Assurer un approvisionnement fiable en toute saison est autant la fonction d’arrangements électriques appropriés que la prévision d’une demande précise et d’un réseau de distribution robuste, ont-ils déclaré.

La demande d’électricité de pointe de Delhi a atteint 7 323 MW en 2021, une nuance seulement inférieure au record historique de 7 409 MW en 2019, mais considérablement plus élevée que la demande correspondante de 6 341 MW en 2020, révèlent les statistiques officielles sur la demande d’électricité dans la capitale nationale.

Les responsables des sociétés de distribution d’électricité attribuent cette demande d’électricité dans la capitale à une deuxième vague dévastatrice de COVID-19 et à des conditions météorologiques défavorables pendant une période prolongée ici.

Au jour le jour, Delhi a connu une augmentation de la demande d’électricité sur 227 jours de 2021 par rapport à des jours similaires de 2020, ce qui implique que sur 61% des jours de 2021, Delhi avait besoin d’une puissance plus élevée que ce qui était nécessaire en 2020.

La capitale nationale n’a pas seulement connu des vagues de froid en début et fin d’année mais a également connu une intense mousson qui a persisté jusqu’à fin octobre. La ville a enregistré 1 512,4 mm de précipitations jusqu’au 29 décembre, la deuxième plus élevée jamais enregistrée.

«Ce fut une année d’événements météorologiques extrêmes et de records battus dans la capitale chaque mois cette année. Ceci, ainsi que les restrictions liées à Covid et leur assouplissement ont eu un impact sur la demande d’électricité de la ville », ont déclaré des responsables de Discom.

En 2021, la demande d’électricité de pointe de Delhi était plus élevée sur 227 jours par rapport à 2020, ont déclaré des responsables, ajoutant que cela impliquait, en termes de pourcentage, que la demande d’électricité de pointe de Delhi en 2021 était plus élevée sur 61% des jours, par rapport aux jours correspondants de 2020.

Une analyse mensuelle montre que la demande d’électricité de pointe de Delhi en décembre 2021 était plus élevée de 58% ou 18 jours correspondants par rapport à celles de décembre 2020.

Pour novembre 2021, il était plus élevé 50 % des jours, 58 % des jours en octobre, 20 % en septembre, 68 % en août, 68 % en juillet, 77 % en juin, 65 % en mai, 93 pour cent en avril, 77 pour cent en mars, 36 pour cent en février et 74 pour cent en janvier, ont-ils déclaré.

La demande d’électricité de pointe de Delhi en 2021 était de 7 323 MW, 6 431 MW en 2020 et un record historique de 7 409 MW en 2019.

La demande de puissance de pointe la plus élevée enregistrée en décembre 2021 était de 4 685 MW, ce qui est supérieur aux 4 671 MW enregistrés le 30 décembre 2020. La demande de pointe en décembre a franchi 4 000 MW à 16 reprises au cours du mois, ont ajouté les responsables de Discom.

L’épine dorsale des accords d’approvisionnement en électricité de BSES pendant les mois d’hiver comprend des accords à long terme avec des centrales électriques, y compris Hydro et des centrales au gaz basées à Delhi, a déclaré un porte-parole de BSES.

En outre, BSES reçoit également plus de 440 MW d’énergie solaire de SECI, 250 MW d’énergie éolienne et près de 25 MW de la production de déchets en énergie.

Il est également aidé par plus de 118 MW de panneaux solaires sur les toits installés dans le sud, l’ouest, l’est et le centre de Delhi, a-t-il ajouté.

