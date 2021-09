Delhi Cantt. viol-meurtre: un prêtre accusé a également agressé sexuellement une fillette de 9 ans dans le passé, selon la police

in

Radhe Shyam, ainsi que trois de ses employés – Kuldeep Singh (63 ans), Laxmi Narayan (48 ans) et Salim Ahmed (49 ans), auraient violé et tué la jeune fille avant de l’incinérer à la hâte.

Le prêtre d’un crématorium de Delhi, le principal accusé du viol et du meurtre d’une fillette dalit de 9 ans, l’aurait également agressée sexuellement dans le passé, selon l’acte d’accusation déposé par la police. Radhe Shyam, ainsi que trois de ses employés – Kuldeep Singh (63 ans), Laxmi Narayan (48 ans) et Salim Ahmed (49 ans), auraient violé et tué la jeune fille avant de l’incinérer à la hâte. Les quatre accusés ont été arrêtés.

L’accusé avait affirmé que la jeune fille était morte par électrocution alors qu’elle allait chercher de l’eau dans une glacière, tandis que sa famille avait allégué que les hommes l’avaient violée et qu’à sa mort, ils avaient incinéré le corps à la hâte.

Selon l’acte d’accusation, Shyam a déclaré à la police que le 2 août – le jour de l’incident – ​​il avait repéré la fille qui se rendait au crématorium pour boire de l’eau et parfois se baigner. Il a dit qu’elle lui avait donné des “messages” dans le passé et qu’il lui avait montré du contenu pornographique. Il aurait en outre déclaré qu’il l’avait “touchée dans le passé”, a rapporté l’Indian Express.

Selon l’acte d’accusation, le 2 août, Shyam a demandé à la fille un message, au cours duquel Kuldeep a suggéré qu’ils agressent sexuellement l’enfant. Il a cité Shyam disant qu’il avait renvoyé Salim “pour acheter du jalebi”, tandis que lui et Kuldeep se sont relayés pour violer la fille.

Selon l’acte d’accusation, l’accusée a été « secouée après avoir cessé de respirer ». Ils ont décidé de dire à ses parents qu’elle était morte d’électrocution et, pour les convaincre, auraient versé de l’eau sur son corps. Dans leur preuve déposée contre l’accusé, la police a déclaré que la jeune fille était décédée des suites d’une suffocation alors qu’elle avait été agressée sexuellement.

Montrant le corps de la jeune fille à sa mère, ils ont affirmé qu’elle avait été électrocutée alors qu’elle prenait de l’eau. Il y avait des marques de brûlures entre son poignet gauche et son coude, et ses lèvres étaient également bleues.

Le prêtre et les autres ont dissuadé sa mère de passer un appel PCR, affirmant que la police en ferait une affaire et que lors de l’autopsie, les médecins voleraient les organes de la fille, il était donc préférable de l’incinérer.

La jeune fille a été incinérée, mais par la suite, ses parents ont allégué que cela avait été fait sans leur consentement.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.