Delhi Capitals signe un accord de contenu numérique avec OctaFX

Delhi Capitals, copropriétaire de JSW-GMR, a conclu un partenariat d’un an avec OctaFX et les a intégrés en tant que partenaire commercial officiel de l’équipe. L’accord, qui comprend un partenariat exclusif de contenu numérique avec la marque, est une première du genre pour Delhi Capitals. «Cette association met en évidence la valeur de nos plates-formes numériques en offrant aux sponsors une visibilité et un accès à un public large et engagé cultivé par Delhi Capitals. L’approche axée sur le consommateur d’OctaFX est en phase avec les valeurs de notre équipe et notre lien étroit avec nos principales parties prenantes – les fans », a déclaré Vinod Bisht, PDG de Delhi Capitals.

Dans le cadre de ce partenariat, l’actif numérique phare de Delhi Capitals, DCTV, et tout le contenu produit dans le cadre de celui-ci, seront parrainés exclusivement par OctaFX. Les sports étant largement pratiqués à huis clos, en raison de la pandémie en cours, il y a eu un déclin mondial des droits de parrainage sportif traditionnel tels que les activations sur le terrain, l’image de marque dans les stades et les expériences de jour de match. Delhi Capitals a été l’un des premiers acteurs de la tendance à se concentrer sur le marketing de contenu et à créer de la valeur pour les sponsors sur les réseaux sociaux. Parrainer Delhi Capitals est une opportunité passionnante pour l’équipe OctaFX, a déclaré Anna Raes, représentante officielle d’OctaFX. «Nous nous efforçons de soutenir les jeunes joueurs assidus sur leur chemin pour réaliser leurs ambitions et réaliser leur plein potentiel. En ce qui concerne les ambitions, l’investissement en ligne et le sport se ressemblent beaucoup. Delhi Capitals est une équipe jeune et prometteuse qui aspire au succès. De même, OctaFX aspire à être un leader ambitieux en matière d’investissement en mettant tout en œuvre pour créer une expérience précieuse pour les traders », a-t-elle ajouté.

Lors de l’IPL 2020, Delhi Capitals a lancé DCTV, une plate-forme de publication vidéo qui offre un contenu organisé à ses 10,7 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux. Créant un impact instantané, les vidéos de DCTV ont recueilli 450 millions de vues. Reconnaissant la nécessité de capitaliser sur le marketing de contenu numérique et la valorisation croissante des actifs des capitales de Delhi, OctaFX a signé l’accord exclusif pour maximiser leur rayonnement numérique et amplifier l’engagement. La marque sponsorisera 6 adresses IP numériques préférées des fans sous l’égide de DCTV – DC All Access, DC on The Pitch, Capitals Unplugged, DC Specials, Salaam Dilli et FanCam. En dehors de cela, la marque aura également accès aux acteurs phares de l’équipe pour développer sa communication clé et élever son engagement client.

