Delhi CM annoncera le 4 octobre un «plan d’action hivernal» pour lutter contre la pollution

in

Le ministre en chef annoncera le « Plan d’action pour l’hiver » le 4 octobre.

Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, annoncera le 4 octobre le “Plan d’action hivernal” pour lutter contre la pollution dans la capitale nationale, a déclaré samedi le ministre de l’Environnement Gopal Rai. Il s’exprimait lors de l’événement pour annoncer le début d’une campagne de sensibilisation à la conservation de la faune d’une semaine au sanctuaire de faune d’Asola Bhatti ici.

Rai a également annoncé qu’une piste cyclable a été aménagée au sanctuaire des cyclistes. Un système de réservation en ligne est également en cours de lancement pour ceux qui souhaitent visiter la réserve faunique et respirer l’air frais, a-t-il déclaré. « Un chariot électrique et un guide seront également là pour ceux qui veulent découvrir l’endroit. Il y a aussi un lac et nous avons engagé le processus de son embellissement en priorité », a-t-il déclaré.

Des camps d’entraînement et des compétitions seront également organisés dans les prochains jours, a-t-il déclaré, ajoutant que le ministre en chef annoncera le « Plan d’action hivernal » le 4 octobre. « Nous avons travaillé pour réduire la pollution par des moyens naturels. C’est probablement pour la première fois qu’un gouvernement du pays a mis en place une politique de transplantation d’arbres.

« Nous allons faire avancer la lutte contre la pollution. Delhi est pour nous tous et il est de notre responsabilité de travailler ensemble pour améliorer la qualité de l’air », a-t-il déclaré.

