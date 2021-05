Delhi CM ne parle pas au nom de l’Inde: le Centre clarifie après que Singapour s’oppose à la remarque COVID-19 d’Arvind Kejriwal

Le ministre des Affaires extérieures, S Jaishankar, a déclaré que Delhi CM Arvind Kejriwal ne parle pas au nom de l’Inde.

Le tweet du ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, affirmant qu’une nouvelle variante de Covid aurait été découverte à Singapour, a contraint le ministère des Affaires extérieures à émettre une clarification. Dans un tweet, le CM de Delhi a déclaré mardi qu’une nouvelle souche de COVID-19 trouvée à Singapour serait extrêmement dangereuse pour les enfants et que la même chose pourrait conduire à l’avènement de la troisième vague de COVID-19 en Inde. Le CM a exhorté le gouvernement central à annuler immédiatement les vols opérant entre l’Inde et Singapour et leur a demandé de travailler en priorité pour mettre le vaccin à la disposition des enfants.

Sa remarque n’a pas été bien accueillie par Singapour, car elle a convoqué le Haut-Commissaire indien à enregistrer son objection. «Le gouvernement de Singapour a appelé aujourd’hui notre Haut-commissaire à exprimer une forte objection au tweet de Delhi CM sur la« variante de Singapour ». Le Haut Commissaire a précisé que Delhi CM n’avait aucune compétence pour se prononcer sur les variantes de Covid ou sur la politique de l’aviation civile », a informé Arindam Bagchi, porte-parole officiel du ministère des Affaires extérieures.

Après que Singapour se soit officiellement opposé à la remarque de Kejriwal, le ministre des Affaires extérieures, le Dr S Jaishankar, a déclaré que les deux pays étaient “ de solides partenaires dans la lutte contre le COVID-19 ”. «Singapour et l’Inde ont été de solides partenaires dans la lutte contre Covid-19. Appréciez le rôle de Singapour en tant que centre logistique et fournisseur d’oxygène. Leur geste de déployer des avions militaires pour nous aider parle de notre relation exceptionnelle », a-t-il déclaré dans un tweet.

Cependant, les commentaires irresponsables de ceux qui devraient être mieux informés peuvent nuire à des partenariats de longue date. Alors, permettez-moi de clarifier: Delhi CM ne parle pas au nom de l’Inde. – Dr S. Jaishankar (@DrSJaishankar) 19 mai 2021

Pour dissiper davantage la question, il a déclaré que Delhi CM ne parle pas au nom de l’Inde. «Cependant, les commentaires irresponsables de ceux qui devraient être mieux informés peuvent nuire à des partenariats de longue date. Alors, permettez-moi de clarifier: Delhi CM ne parle pas au nom de l’Inde », a déclaré Jaishankar dans un autre tweet.

Réagissant au tweet du Dr Jaishankar, la ministre des Affaires étrangères de Singapour, Vivian Balakrishnan, a déclaré que l’accent devrait être mis sur la résolution de la crise sanitaire. «Merci Dr S Jaishankar, concentrons-nous sur la résolution de la situation dans nos pays respectifs et sur l’entraide. Personne n’est en sécurité tant que tout le monde n’est pas en sécurité », a-t-il déclaré dans un tweet.

Merci @DrSJaishankar concentrons-nous sur la résolution de la situation dans nos pays respectifs et sur l’entraide. Personne n’est en sécurité tant que tout le monde n’est pas en sécurité. https://t.co/2ofAZbGw9k – Vivian Balakrishnan (@VivianBala) 19 mai 2021

L’ambassade de Singapour en Inde a également déclaré que la nouvelle variante trouvée à Singapour n’était pas nouvelle et qu’il s’agissait de la même variante B.1.617.2 qui a également été trouvée en Inde.

Auparavant, le ministre de l’Aviation civile de l’Union, Hardeep Singh Puri, avait précisé que ni les vols commerciaux ni les vols à bulles d’air n’étaient opérationnels entre l’Inde et Singapour. Il a dit que seuls quelques vols Vande Bharat sont opérés entre les deux pays et cela aussi uniquement pour ramener les Indiens qui y sont restés bloqués. Il a ajouté que le gouvernement indien suivait de près la situation.

