Delhi CM ordonne aux autorités de renforcer davantage le système d’isolement à domicile pour les patients COVID

Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal

Au milieu des hôpitaux submergés par une augmentation des cas de coronavirus à Delhi, le ministre en chef Arvind Kejriwal a ordonné lundi aux autorités de renforcer davantage le système d’isolement à domicile de la ville et a demandé aux agents de s’assurer que les patients COVID-19 reçoivent un appel d’équipes de médecins nommées par le gouvernement. dans les 24 heures suivant le test positif pour la maladie virale.

Kejriwal, qui a tenu une réunion d’examen avec son adjoint Manish Sisodia et des officiers supérieurs, a également demandé à ce dernier de tenir un registre clair de ces patients se rendant à l’hôpital et de ceux traités en isolement à domicile.

Le ministre en chef et ses collègues du cabinet ont salué à plusieurs reprises la politique d’isolement à domicile du gouvernement du parti Aam Aadmi (AAP). En septembre de l’année dernière, le ministre de la Santé, Satyendar Jain, avait déclaré que la politique s’était avérée «changer la donne» en apprivoisant la vague de juin, une stratégie que le gouvernement continue de poursuivre.

Lors de la réunion d’examen de lundi, Kejriwal a ordonné que les patients en isolement à domicile, qui ne disposent pas d’un oxymètre, reçoivent l’appareil, ainsi qu’un kit COVID.

Selon les rapports officiels, il y avait 50 742 patients COVID-19 en isolement à domicile à Delhi jusqu’à dimanche, tandis que 20 136 étaient traités dans les hôpitaux.

«Le ministre en chef a ordonné que les personnes qui suivent un traitement en isolement à domicile reçoivent un appel d’un médecin dans les 24 heures suivant leur détection positive et que leur conseil commence également», a déclaré le gouvernement de la ville dans un communiqué.

«Le ministre en chef a également ordonné de tenir un registre clair du nombre de patients positifs au COVID qui se rendent dans les hôpitaux et du nombre de patients traités en isolement à domicile», a-t-il ajouté.

Delhi a signalé dimanche 407 décès dus au COVID-19 et 20394 cas avec un taux de positivité de 28,33%, le plus bas depuis le 19 avril.

C’était le deuxième jour consécutif que la capitale nationale enregistrait plus de 400 décès dus au virus mortel. Le taux de positivité était supérieur à 30% au cours des 13 derniers jours.

Delhi a fait état d’un taux de positivité de 31,6% samedi, 32,7% vendredi, 32,8% jeudi, 31,8% mercredi, 32,7% mardi dernier et 35% lundi dernier.

Le 22 avril, un taux de positivité de 36,2%, le plus élevé à ce jour, a été enregistré.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.