Delhi commencera bientôt le paysage de neuf tronçons

Le gouvernement a annoncé le projet à la suite du réaménagement des tronçons entre Chirag Dilli et Sheikh Sarai sur le corridor BRT et Nehru Nagar près du PGDAV College.

Delhi commencera le réaménagement de neuf tronçons à travers la ville, connus pour les embouteillages et les accidents, après la levée de l’interdiction de construire.

Le réaménagement fait partie du projet de rêve du ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, d’embellir les routes de Delhi conformément aux normes européennes. Le département des travaux publics a déjà transmis l’estimation pour sanction et approbation, a déclaré un responsable à The Indian Express.

L’estimation finale et la conception du projet sont prêtes et ont été transmises pour approbation et sanction, a déclaré un responsable. Une fois l’agrément obtenu et l’interdiction de construction levée, le service travaux entamera le projet de réaménagement et de réaménagement des neuf tronçons échantillons.

Le ministre en chef a inspecté ces deux tronçons et a donné l’ordre de réaménager neuf tronçons supplémentaires à travers la ville. Le département reproduira le meilleur design dans les autres tronçons, a déclaré le responsable à The Indian Express, ajoutant que Kejriwal surveillait personnellement le projet.

Les neuf tronçons échantillonnés mesurent environ un kilomètre de long et comprennent Nelson Mandela Marg, la route n°51, Aurobindo Marg (marché Yusuf Sarai), le tronçon entre le parc Majlis et KK Katju Marg, l’entrée de la route n°58 Tikri Border, le Mahatma Gandhi Marg tronçon entre Shanti Van et Rajghat, le tronçon de Lodhi Road du India Habitat Center à Dayal Singh College, Rohtak Road entre Ghevra Mor et la zone industrielle de Mundka et la route n° 59 près de Surghat entre Outer Ring Road et Old Bridge.

Le gouvernement de Delhi a interdit les activités de construction dans la capitale nationale en raison de niveaux de pollution alarmants. On s’attend à ce que les couloirs de ces neuf tronçons échantillonnés puissent éliminer les bruits de la circulation et réduire les particules dans l’air afin de fournir aux résidents un air plus pur à respirer.

