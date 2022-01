Delhi connaît les précipitations les plus élevées en janvier depuis au moins 13 ans, selon un rapport d’engorgement

La température minimale a été enregistrée à 15,2 degrés Celsius, huit crans au-dessus de la moyenne de la saison. La température maximale devrait s’établir autour de 19 degrés Celsius, a indiqué le service météorologique.

Delhi a enregistré ses plus fortes précipitations en une journée de janvier depuis au moins 13 ans, selon les chiffres officiels, alors que des pluies nocturnes ont inondé certaines zones de basse altitude de la capitale nationale.

Plusieurs parties de la ville ont signalé un engorgement avec l’observatoire de Safdarjung, considéré comme le marqueur officiel de la ville, enregistrant des précipitations de 41 mm qui, selon les données disponibles sur le site Web de l’IMD, sont les plus élevées en une journée de janvier depuis au moins 13 ans.

La station météorologique de Palam a mesuré un record de précipitations de 48 mm en 24 heures se terminant à 8h30 samedi.

La pluie nocturne a toutefois amélioré la qualité de l’air de la ville à une catégorie modérée ce matin avec l’indice de qualité de l’air (IQA) de 114 à 9 h. Il était de 182 vendredi, le meilleur depuis le 26 octobre où il s’élevait à 139.

Un IQA entre zéro et 50 est considéré comme « bon », 51 et 100 « satisfaisant », 101 et 200 « modéré », 201 et 300 « médiocre », 301 et 400 « très mauvais » et 401 et 500 « sévère ».

Les météorologues ont prévu des orages avec de la pluie pendant la journée. L’humidité relative était de 100 pour cent.

Décembre a enregistré la plus longue séquence de six jours de qualité de l’air « grave » depuis 2015.

