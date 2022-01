Delhi Covid-19 Guidelines: Liste des personnes exemptées pendant le couvre-feu du week-end dans la capitale

Voici la liste de tous ceux qui seront exemptés pendant le couvre-feu du week-end imposé à Delhi du vendredi 22 heures au lundi 5 heures du matin en raison de l’augmentation des cas de COVID-19 : a) Les officiers et les fonctionnaires impliqués dans les services essentiels et d’urgence seront autorisés à présentation d’une carte d’identité en cours de validité la nuit et le week-end […]

Voici la liste de tous ceux qui seront exemptés pendant le couvre-feu du week-end imposé à Delhi du vendredi 22 heures au lundi 5 heures du matin en raison de l’augmentation des cas de COVID-19 :

a) Les agents et fonctionnaires impliqués dans les services essentiels et d’urgence seront autorisés sur présentation d’une carte d’identité en cours de validité pendant le couvre-feu de nuit et de week-end.

b) Officiers et fonctionnaires du gouvernement indien, de ses bureaux autonomes ou subordonnés et des PSU sur présentation d’une carte d’identité valide et selon les restrictions imposées par le gouvernement de l’Union.

c) Les juges et tous les huissiers de justice, les membres du personnel de tous les tribunaux de Delhi ainsi que les avocats, les conseillers juridiques, liés à l’audience sur la production d’une carte d’identité en cours de validité, d’une carte d’identité de service, de laissez-passer avec photo et de lettres d’autorisation délivrées par l’administration du tribunal .

d) Les agents et fonctionnaires des bureaux des diplomates de divers pays ainsi que les personnes occupant tout poste constitutionnel sur présentation d’une carte d’identité en cours de validité.

e) Tout le personnel médical privé tel que les médecins, le personnel infirmier, les ambulanciers paramédicaux et autres services hospitaliers tels que les hôpitaux, les centres de diagnostic, les laboratoires d’essais, les cliniques, les pharmacies, les sociétés pharmaceutiques, les fournisseurs d’oxygène médical et d’autres services médicaux et de santé sur production d’une carte d’identité valide .

e) Les femmes enceintes et les patientes pour obtenir des services médicaux et de santé, ainsi qu’un accompagnateur, sur présentation d’une carte d’identité en cours de validité et d’une prescription médicale

f) Les personnes qui se soumettent au dépistage ou à la vaccination COVID-19, sur présentation d’une carte d’identité en cours de validité.

g) Les personnes en provenance ou à destination des aéroports, gares ferroviaires, terminus de bus inter-états autorisées à voyager sur présentation d’un billet en cours de validité.

h) Supports électroniques et imprimés sur présentation d’une carte d’identité en cours de validité.

i) Les personnes ou étudiants seront autorisés à se présenter à l’examen sur présentation d’une carte d’admission valide. Le personnel d’examen déployé pour les fonctions d’examen est autorisé à voyager sur présentation d’une carte d’identité en cours de validité ou d’un ordre de service d’examen.

j) Mouvement d’individu pour des rassemblements liés au mariage jusqu’à 20 personnes sur production d’une copie électronique ou papier de la carte de mariage.

