Delhi Covid augmente principalement chez les jeunes, la stratégie de zone de confinement est meilleure que le verrouillage total, déclare le chef de l’AIIMS

Le directeur de l’AIIM, le Dr Randeep Guleria, sur la vague Secind de Covid-19 à Delhi (Image IE)

La poussée de Covid qui a apporté la deuxième vague de la pandémie dans le pays a atteint la capitale nationale. Delhi a été témoin d’un record de près de 2 000 cas en environ trois mois et demi et l’hôpital privé à court de lits d’hôpitaux. Le directeur de l’AIIMS, le Dr Randeep Guleria, a constaté que la plupart des patients appartiennent au groupe plus jeune et présentent des «symptômes plus légers».

S’adressant à l’Indian Express, le Dr Guleria a déclaré que même si l’infection se propage maintenant dans la population plus jeune, cela ne signifie pas qu’elle ne peut pas se propager aux personnes âgées et déclencher des «symptômes graves». Invitant tout le monde à rester vigilant, il a déclaré que si la propagation de l’infection aux personnes âgées pouvait à nouveau mettre à rude épreuve les ressources de santé de la capitale.

Cependant, le Dr Guleria a exclu la nécessité d’imposer un autre verrouillage dans le métro et a appelé à désigner davantage de zones de confinement pour contenir la propagation de l’infection.

Parlant de l’augmentation des besoins d’hospitalisation, il a assuré qu’avec une augmentation du nombre de patients, l’hôpital ne manquait pas encore de lits, mais si les cas suivaient la tendance actuelle, cela pouvait l’être. Cause de préoccupation pour accueillir plus.

Delhi a été témoin de plus de 1 500 cas au cours des cinq derniers jours. Dimanche, il y avait 1 881 nouveaux cas, 1 558 samedi et 1 534 cas vendredi. Mardi dernier, le nombre de cas était relativement faible, 992 mais aussi parce que les tests étaient moins nombreux à cause de Holi lundi. Delhi est maintenant dans le top 10 des États de l’Inde dans le décompte Covid.

À propos de la deuxième vague, le Dr Guleria a déclaré que les gens ordinaires voulaient savoir quelle taille ils voulaient atteindre. Les cas vont augmenter pendant un certain temps en raison d’une poussée dans les États voisins, après quoi il diminuera, a-t-il ajouté.

Quant à l’introduction d’une nouvelle stratégie pour contenir la propagation, il a insisté sur le plan de test, de suivi et de traitement et de développer des zones de micro-confinement afin que l’infection ne se propage pas dans d’autres parties de Delhi. Cependant, il ne peut pas voir cela se produire immédiatement. Comme les cas actuellement ne sont pas si élevés, le Dr Guleria estime que les autorités devraient identifier le cluster et le développer en une zone de confinement.

Sur l’efficacité du verrouillage, il a insisté sur l’idée d’un verrouillage localisé où tout le monde dans une zone de confinement est testé et isolé pour ne pas finir par propager la maladie à d’autres zones.

