Delhi Covid Unlock : vérifiez ce qui est ouvert, ce qui ne l’est pas ; directives complètes ici

Débloquer Delhi Covid-19 : Bonne nouvelle pour les Delhiites ! Le métro de Delhi et les bus publics seront autorisés à fonctionner avec 100% de places assises à partir du 26 juillet, tandis que dans le cas des cinémas, théâtres et multiplexes, la capacité d’accueil restera à 50%, selon la DDMA (Delhi Disaster Management Authority) ordre émis le samedi. Les cinémas, les multiplexes et les spas rouvriront à partir de lundi à Delhi. Le nombre d’invités autorisés dans les mariages et les funérailles a été porté à 100, contre 50 et 20 respectivement. À partir de lundi, tous les auditoriums et salles de réunion sont autorisés à fonctionner avec une capacité d’accueil de 50 pour cent.

Les écoles, les collèges, les instituts d’enseignement et de coaching restent toujours dans la catégorie des activités interdites dans la ville. De plus, tous les rassemblements liés aux festivals, sociaux, politiques, de divertissement, culturels, religieux et sportifs, resteront interdits à Delhi.

L’assouplissement du nombre de places assises dans le métro (à 100 %) est un énorme soulagement pour les navetteurs qui dépendent fortement de ce système de transport en commun pour se déplacer. En raison de COVID, le nombre de places assises n’était que de 50 % dans le métro de Delhi. À cause de cela, les navetteurs étaient confrontés à des problèmes car le métro régulait l’entrée des navetteurs à l’intérieur de la gare, ne laissant qu’une seule porte ouverte. Cela entraînerait des files d’attente plus longues et une attente pouvant aller jusqu’à 80 minutes dans le cas de gares comme Rajiv Chowk et Huda City Centre. Les passagers ne seront pas autorisés à se tenir à l’intérieur du métro, a indiqué samedi l’ordre DDMA.

Même avec les derniers assouplissements, une rame de métro à huit voitures transportera un maximum de 400 passagers, contre 2 400 par jour, ont déclaré des sources de la Delhi Metro Rail Corporation (DMRC). Les propriétaires de spas ont été invités à respecter les conditions suivantes : vaccination obligatoire ou tests RT-PCR bimensuels pour le personnel.

Delhi était sous verrouillage entre le 19 avril et le 30 mai et a commencé à se déverrouiller de manière progressive à partir du 31 mai avec l’autorisation de reprendre les usines dans les zones industrielles et les activités de construction. Les centres commerciaux, les marchés et les services du métro de Delhi ont été autorisés à redémarrer à 50 % de leur capacité le 7 juin. Le plafond de 50 % a été supprimé dans le cas des marchés et des centres commerciaux à partir du 14 juin.

