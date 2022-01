Delhi devrait voir 17 000 cas de Covid avec un taux de positivité de près de 17 pc, selon Satyendar Jain

« C’est la raison pour laquelle nous avons mis en place des mesures plus strictes pour contenir la propagation du COVID-19 par rapport à d’autres États. Certaines personnes peuvent dire que ce n’est pas nécessaire, mais c’est mieux que de se repentir plus tard », a déclaré Jain aux journalistes.

Delhi devrait ajouter 17 000 cas à son décompte d’infections à coronavirus avec un taux de positivité d’environ 17% vendredi, a déclaré le ministre de la Santé Satyendar Jain. Il a déclaré que Delhi est le premier à assister à une augmentation des infections car la plupart des vols internationaux arrivent dans la capitale.

À propos de l’Organisation mondiale de la santé qualifiant la variante Omicron du coronavirus de « douce », le ministre a déclaré que seuls les experts seront en mesure de dire s’il est léger ou non. « Je peux vous donner les données dont je dispose. Delhi compte environ 31 498 cas actifs et seulement 1 091 lits d’hôpitaux sont occupés. Lorsque nous avons eu un nombre égal de cas la dernière fois, environ 7 000 lits étaient occupés », a déclaré Jain.

