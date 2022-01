Delhi enregistre 10 665 cas, taux de positivité à 11,88%

Mardi, la ville avait enregistré 5 481 nouveaux cas, soit près de la moitié du nombre de mercredi, et un taux de positivité des cas de 8,37%.

Delhi a enregistré mercredi 10 665 cas de Covid, le plus élevé depuis le 12 mai, et huit décès avec un taux de positivité atteignant 11,88%, ont déclaré des responsables.

Mardi, la ville avait enregistré 5 481 nouveaux cas, soit près de la moitié du nombre de mercredi, et un taux de positivité des cas de 8,37%.

Le gouvernement de Delhi a annoncé mardi un couvre-feu le week-end pour freiner la forte augmentation du nombre de cas.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.