Delhi enregistre 124 nouveaux cas de COVID-19, le plus bas depuis le 16 février ; taux de positivité 0,17 pc

Le nombre de cas cumulés dimanche s’élevait à 14 32 292 tandis que plus de 14 lakhs de patients se sont rétablis de la maladie. Le nombre de cas actifs est passé à 2 091 dimanche contre 2 372 samedi.

La capitale nationale a signalé 124 nouveaux cas de COVID-19, le plus bas depuis le 16 février, et sept décès en une journée alors que le taux de positivité a chuté à 0,17%, selon les données partagées par le département de la santé ici dimanche.

C’était le deuxième jour consécutif que le nombre de décès restait inférieur à 10. Ces nouveaux décès ont porté le nombre de morts dans la ville à 24 914.

Samedi, Delhi a enregistré sept décès dus à l’infection virale, le plus bas depuis le 1er avril, et 135 nouveaux cas avec un taux de positivité de 0,18%. Au 1er avril, la ville avait enregistré neuf décès et 2 790 cas.

La ville avait enregistré mercredi 212 cas de COVID-19 et 25 décès et un taux de positivité de 0,27%. La veille, 158 cas avec un taux de positivité de 0,20 % et 10 décès ont été signalés.

Vendredi, le nombre de cas a encore chuté à 165 avec un taux de positivité de 0,22 %, tandis que le nombre de décès s’élevait à 14, indiquant une baisse significative du nombre de décès quotidiens dus à une infection à coronavirus.

Le 14 juin, la ville avait enregistré 131 cas et 16 décès, selon les chiffres officiels.

Le taux d’infection, qui avait atteint 36% au cours de la dernière semaine d’avril, est maintenant tombé en dessous de 0,20%.

Malgré la baisse des cas quotidiens au cours des derniers jours, le ministre en chef Arvind Kejriwal avait averti que les chances de la troisième vague de la pandémie de COVID-19 étaient bien réelles, tout en affirmant que son gouvernement se préparait sur le « pied de guerre » pour le combattre.

Delhi a été durement touchée par une deuxième vague brutale de la pandémie qui a balayé le pays, faisant chaque jour un grand nombre de morts, le problème de la pénurie d’oxygène dans divers hôpitaux s’ajoutant aux malheurs.

Depuis le 19 avril, les cas quotidiens et le nombre de décès sur une seule journée étaient à la hausse, avec plus de 28 000 cas et 277 décès enregistrés le 20 avril. Il est passé à 306 décès le 22 avril. Le 3 mai, la ville a enregistré un record 448 décès.

Au total, 72 670 tests, dont 52790 RT-PCR, ont été effectués il y a un jour, selon le bulletin sanitaire de dimanche.

Le nombre de personnes en isolement à domicile est passé à 600 contre 668 samedi, tandis que le nombre de zones de confinement est tombé à 4 752 contre 5 261 la veille, a ajouté le bulletin.

