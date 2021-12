Delhi enregistre 125 nouveaux cas de COVID-19, zéro décès en une journée ; taux de positivité 0,20 pc

Pas moins de 86 cas ont été signalés samedi et 69 vendredi avec un taux de positivité de 0,13 % et 0,12 %, respectivement.

La capitale nationale a enregistré 125 cas de Covid en une journée avec un taux de positivité de 0,20% alors qu’il n’y avait aucun décès dû à l’infection virale, selon les données partagées par le département de la santé de Delhi ici mercredi.

Avec cela, le nombre total de cas de COVID-19 signalés dans la ville jusqu’à présent est passé à 14 42,515. Parmi eux, plus de 14,16 lakh se sont rétablis de la maladie, a indiqué le département.

Le nombre de morts dues au COVID-19 s’élève à 25 102.

Delhi a enregistré jusqu’à présent quatre décès dus à Coivd en décembre. Sept décès ont été signalés en novembre, quatre en octobre et cinq en septembre.

La ville a signalé 102 cas mardi avec un taux de positivité de 0,20% et 91 cas lundi avec le même taux de positivité. Dimanche, la ville a enregistré 107 cas alors que le taux de positivité était de 0,17%.

Au total, 63 313 tests Covid, dont 56 511 RT-PCR, ont été effectués dans la ville mardi, indique le bulletin. Il y a 624 cas actifs dans la ville, contre 557 mardi. Le nombre de personnes en isolement à domicile s’élève à 289, contre 262 mardi, a indiqué le bulletin du département de la santé.

Le nombre de cas actifs a franchi la barre des 500 après plus de quatre mois dimanche. La capitale nationale comptait 513 cas actifs le 15 août. Le nombre de zones de confinement dans la ville s’élève à 184, contre 173 mardi, selon le bulletin.

Au milieu de la peur d’Omicron, le ministre en chef Arvind Kejriwal avait déclaré lundi que tous les échantillons testés positifs pour COVID-19 seraient désormais envoyés pour le séquençage du génome.

La décision a été prise lors d’une réunion de l’Autorité de gestion des catastrophes de Delhi au cours de laquelle la situation d’Omicron, y compris ses effets possibles et les mesures à prendre pour y faire face, a été discutée, selon le ministre en chef.

Il a également exhorté le Centre à autoriser l’administration de vaccins de rappel aux résidents de la ville entièrement vaccinés.

Kejriwal a également déclaré que le système d’isolement à domicile sera renforcé à Delhi car, selon les experts, la variante Omicron ne provoque que des symptômes bénins. Il a déclaré que le gouvernement avait pris des dispositions adéquates pour les lits d’hôpitaux, l’oxygène, les médicaments et tout ce qui pourrait être nécessaire pour lutter contre le virus.

« Nous ne laisserons pas les habitants de Delhi rencontrer des difficultés dans leur traitement », a-t-il ajouté.

Le ministre en chef a tenu une réunion le 30 novembre pour examiner les préparatifs pour lutter contre une éventuelle troisième vague de coronavirus et la propagation de la variante Omicron.

Il a été évalué que 30 000 lits Covid sont prêts à Delhi.

Le gouvernement sera en mesure d’organiser 100 lits par service avec un préavis de deux semaines, ce qui portera la capacité totale en lits à Delhi à plus de 64 000, selon un communiqué officiel.

De plus, 6 800 lits de soins intensifs seront également prêts très bientôt. Des stocks de médicaments sont actuellement ajoutés et les dispositions d’isolement à domicile sont renforcées, selon le communiqué du gouvernement.

