Delhi enregistre 20 181 nouveaux cas de COVID-19, 7 décès

Sept autres décès ont été enregistrés à Delhi samedi en raison de COVID-19 alors que la ville a enregistré 20 181 infections en une seule journée, tandis que le taux de positivité est passé à 19,60%, selon les données du département de la santé.

La capitale nationale avait signalé 407 décès dus au COVID-19 et 20 394 cas avec un taux de positivité de 28,33% le 2 mai.

Au total, 1 02 965 tests ont été effectués la veille, dont 79 946 RT-PCR, tandis que le reste était des tests à antigène rapide.

Près de 1 586 patients sont hospitalisés, dont 375 sous oxygénothérapie. Sur 375 patients, 27 sont sous ventilateur.

Le nombre de cas actifs s’élève à 48 178, dont 25 909 sont en isolement à domicile.

