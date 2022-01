Delhi enregistre 3 194 nouveaux cas de Covid, le taux de positivité grimpe à 4,59 pc

L’énorme pic de nouveaux cas au cours des derniers jours à Delhi est enregistré au milieu d’une augmentation significative des cas de la nouvelle variante Omicron du coronavirus dans la ville.

La capitale nationale a signalé dimanche 3 194 nouveaux cas de Covid, la plus forte augmentation sur une seule journée depuis le 20 mai, et un décès tandis que le taux de positivité est passé à 4,59%, selon les données partagées par le service de santé de la ville.

Dans le cadre du plan d’action de réponse graduelle, approuvé par l’Autorité de gestion des catastrophes de Delhi, si le taux de positivité est supérieur à cinq pour cent pendant deux jours consécutifs, une alerte « rouge » peut être déclenchée, entraînant un « couvre-feu total » et l’arrêt de la plupart des activités économiques.

Le décompte des cas de coronavirus dimanche était 17% plus élevé que les 2 716 infections enregistrées la veille.

Delhi avait signalé 3 231 cas le 20 mai de l’année dernière avec un taux de positivité de 5,50 %. Pas moins de 233 décès ont été enregistrés ce jour-là.

Vendredi et jeudi, 1 796 et 1 313 cas ont été enregistrés avec un taux de positivité de 1,73 % et 2,44 % respectivement, selon les chiffres officiels. Le décompte quotidien des cas mercredi, mardi et lundi était de 923, 496 et 331, respectivement.

Le nombre de morts dues au coronavirus dans la ville est passé à 25 109.

Le nombre de cas cumulés dimanche s’élevait à 14.54.121.

Plus de 14,19 patients lakh se sont remis de l’infection.

Neuf décès dus au COVID-19 ont été signalés dans la ville en décembre de l’année dernière et sept en novembre, selon les données officielles. Delhi avait enregistré quatre décès de Covid en octobre et cinq en septembre.

Au total, 69 650 tests – 59 897 tests RT-PCR – ont été effectués la veille, selon le bulletin.

