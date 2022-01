Delhi enregistre 4099 nouveaux cas de Covid, le taux de positivité passe à 6,46 pc

Si le taux de positivité est supérieur à cinq pour cent pendant deux jours consécutifs, cela déclencherait une « alerte rouge » dans le cadre du plan d’action de réponse graduée (GRAP) approuvé par l’Autorité de gestion des catastrophes de Delhi, entraînant un « couvre-feu total » et l’arrêt de la plupart des activités économiques. .

La capitale nationale a signalé lundi 4 099 nouveaux cas de Covid, 28% de plus que dimanche, et un décès dû à la maladie alors que le taux de positivité est passé à 6,46%, selon les données partagées par le département de la santé.

Delhi a signalé 3 194 cas de Covid avec un taux de positivité de 4,59% dimanche et 2 716 cas avec un taux de positivité de 3,6% samedi. Vendredi et jeudi, 1 796 et 1 313 cas ont été enregistrés avec un taux de positivité de 1,73% et 2,44 pour cent, respectivement, selon les chiffres officiels.

Le décompte quotidien des cas mercredi, mardi et lundi était de 923, 496 et 331, respectivement.

