Delhi enregistre aujourd’hui une température minimale de 23,4 degrés Celsius; pluie légère à modérée probable pendant la journée

L’humidité relative a été enregistrée à 94 pour cent le matin

Les pluies de Delhi : La capitale nationale a enregistré dimanche une température minimale de 23,4 degrés Celsius, soit un cran en dessous de la moyenne de la saison, a noté aujourd’hui le département météorologique indien. Il a ajouté que l’humidité relative avait été enregistrée à 94 pour cent le matin. Il y a des chances de pluie légère à modérée, des orages pendant la journée avec la température maximale susceptible de s’installer autour de 31 degrés Celsius.

L’indice de qualité de l’air est resté dans la catégorie “satisfaisant” à 54 à 8,05 hier en raison de pluies record samedi, ont noté les données en temps réel du Central Pollution Control Board (CPCB). Un IQA entre zéro et 50 est noté comme « bon », 51 et 100 est « satisfaisant », 101 et 200 relève de « modéré », 201 et 300 est « médiocre », 301 et 400 « très mauvais », et 401 et 500 “sévère”.

Samedi, certaines parties de l’aéroport de l’aéroport Indira Gandhi (IGI) de New Delhi ont été témoins d’un engorgement important à la suite de pluies record dans la capitale nationale. Une “alerte orange” a été émise alors que les précipitations de mousson à Delhi ont franchi vendredi la barre des 1 000 mm (les plus fortes précipitations annuelles en 46 ans). ANI, l’agence de presse, a partagé les visuels montrant des avions au sol à l’aéroport qui ont été vus partiellement inondés sinon complètement. Le mauvais temps d’hier a affecté les opérations de vol avec des compagnies aériennes comme SpiceJet, IndiGo demandant aux passagers de suivre l’état de leurs vols avant de partir pour l’aéroport depuis leur domicile.

