Delhi enregistre plus de 3500 cas de COVID-19 pour le deuxième jour consécutif, 10 décès

Delhi a enregistré plus de 3500 cas de coronavirus pour la deuxième journée consécutive samedi, tandis que le taux de positivité est passé à 4,48%, selon le département de la Santé. Avec les nouvelles infections, le nombre de cas cumulés est passé à 6 72 381, tandis que 10 décès supplémentaires ont porté le bilan à 11 060.

La ville avait signalé 3 594 cas vendredi, le nombre quotidien le plus élevé de cette année. Le taux de positivité est passé à 4,48% contre 4,11% un jour avant, au milieu d’une augmentation massive des cas enregistrés au cours des dernières semaines.

Le 3 décembre, la ville avait enregistré 3 734 cas tandis que le 4 décembre, le décompte était de 4 067, selon les données officielles. Delhi avait signalé 2 790 cas jeudi, 1 819 mercredi, 992 mardi, 1 904 cas lundi et 1 881 cas dimanche.

Il avait signalé 1558 cas samedi, 1534 cas vendredi dernier, 1515 cas jeudi dernier, 1254 cas la veille et 1101 cas mardi dernier, alors qu’il avait franchi la barre des 1000 pour la première fois depuis le 24 décembre.

Le nombre de cas actifs est passé à 12 647 contre 11 994 un jour auparavant.

Un total de 79 617 tests, dont 57 296 tests RT-PCR, ont été réalisés il y a un jour, indique le bulletin.

Le nombre de personnes isolées à domicile est passé à 6 569, contre 6 106 il y a un jour. Les zones de confinement sont passées à 2 618 contre 2 338 vendredi, a-t-il déclaré.

Le nombre de cas cumulés au 1er janvier s’élevait à plus de 6,25 lakh et le nombre total de décès était de 10 557.

Le nombre de cas quotidiens avait commencé à baisser en février.

Le 26 février, le décompte quotidien le plus élevé du mois de 256 cas a été enregistré. Cependant, les cas quotidiens ont recommencé à augmenter en mars et n’ont cessé d’augmenter depuis.

