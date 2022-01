Delhi est témoin d’une vague massive de coronavirus : 15097 nouveaux cas, taux de positivité de 15,34 % ; 6 décès

Au plus fort de la deuxième vague de la pandémie, 28 395 cas, le décompte le plus élevé jamais enregistré ici, et 277 décès ont été enregistrés à Delhi le 20 avril de l’année dernière, selon les chiffres officiels.

Dans une vague massive, Delhi a enregistré jeudi 15 097 nouveaux cas de Covid, la plus forte augmentation sur une seule journée depuis le 8 mai, et six décès tandis que le taux de positivité est monté à 15,34%, selon les données partagées par le service de santé de la ville.

Le nombre de nouveaux cas enregistrés jeudi est supérieur de 41% à celui de la veille.

Mercredi et mardi, 10 665 et 5 481 cas ont été enregistrés avec un taux de positivité de 11,88% et 8,37 % respectivement, selon les chiffres officiels.

Le nombre quotidien de cas jeudi était de 15 097 avec un taux de positivité de 15,34 %, selon le dernier bulletin de santé.

Cette augmentation est la plus élevée depuis le 8 mai 2021, lorsque 17 364 cas ont été signalés avec un taux de positivité de 23,34 %. Pas moins de 332 décès ont également été enregistrés ce jour-là.

L’énorme pic de nouveaux cas au cours des derniers jours est enregistré ici au milieu d’une augmentation significative des cas de la nouvelle variante Omicron du virus.

Le nombre de morts dues à l’infection à coronavirus à Delhi est désormais passé à 25 127.

Le nombre de cas cumulés jeudi s’élevait à 14 89 463. Plus de 14,32 patients lakh se sont remis de l’infection.

Au plus fort de la deuxième vague de la pandémie, 28 395 cas, le décompte le plus élevé jamais enregistré ici, et 277 décès ont été enregistrés à Delhi le 20 avril de l’année dernière, selon les chiffres officiels.

Neuf décès dus au COVID-19 ont été signalés ici en décembre de l’année dernière et sept en novembre, selon les données officielles. Delhi avait enregistré quatre décès de Covid en octobre et cinq en septembre.

Un total de 98 434 tests – 80 051 tests RT-PCR et 18 383 tests rapides d’antigènes – ont été effectués il y a un jour, selon le bulletin.

