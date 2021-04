Delhi et Haryana font du commerce alors que les hôpitaux manquent d’oxygène

Le ministre de la Santé de Haryana, Anil Vij, et le CM adjoint de Delhi, Manish Sisodia, se sont mutuellement blâmés pour les problèmes liés à l’oxygène.

À un moment où les hôpitaux de Delhi et de Haryana voisin s’étouffent en raison d’un afflux massif de patients graves COVID-19 et d’un manque d’approvisionnement en oxygène médical, les gouvernements de Delhi et de Haryana se sont livrés à un jeu de blâme sur la fourniture du gaz vital. .

Le gouvernement de Delhi, qui a exhorté à plusieurs reprises le Centre à améliorer l’offre, a accusé le gouvernement de l’Uttar Pradesh d’avoir freiné l’offre. D’un autre côté, Haryana a accusé hier Delhi d’avoir volé de l’oxygène à un pétrolier. La déclaration du ministre de la Santé de Haryana, Anil Vij, fait suite à un rapport selon lequel certains pétroliers ont été arrêtés par certaines personnes à Delhi hier.

Anil Vij a déclaré que le pétrolier était en route pour fournir de l’oxygène aux hôpitaux de Faridabad. «J’ai appris que le pétrolier avait été arrêté par certaines personnes à Delhi hier, alors qu’il se rendait à Faridabad pour distribuer de l’oxygène à certains hôpitaux. Si les gouvernements commencent de force à voler de l’oxygène comme celui-ci, cela conduira au chaos. C’est hautement condamnable », a-t-il déclaré dans une vidéo.

Il a également ordonné la protection de la police pour les véhicules transportant de l’oxygène. «Nous sommes obligés de donner notre oxygène à Delhi. Tout d’abord, nous répondrons à nos besoins, puis nous donnerons aux autres. Hier, l’un de nos pétroliers à oxygène a été pillé par le gouvernement de Delhi qui se rendait à Faridabad. A partir de maintenant, j’ai ordonné la protection de la police pour tous les pétroliers », a déclaré Vij.

Le vice-ministre en chef de Delhi, Manish Sisodia, a réfuté l’allégation en la qualifiant de sans fondement. Il a dit que puisque Delhi n’a pas d’usine d’oxygène, l’allégation de pillage des bouteilles est sans fondement. Il a accusé le gouvernement d’Haryana de monopoliser la production et la distribution d’oxygène. Il a affirmé que la raison d’un approvisionnement limité en oxygène dans de nombreux hôpitaux de Delhi était le détournement de l’oxygène destiné à Delhi d’une usine de Faridabad vers des hôpitaux de Haryana par un fonctionnaire du gouvernement de Haryana.

Sisodia a déclaré que lorsque le Centre décide du quota d’oxygène pour chaque État, les gouvernements des États ne devraient pas s’interposer et accumuler de l’oxygène. «Une épreuve similaire a eu lieu hier dans une usine près de Modi Nagar (Ghaziabad) lorsque nous avons dû appeler un haut ministre du gouvernement central. Ce n’est qu’après son aide que l’approvisionnement en oxygène a atteint Delhi », a-t-il déclaré.

Les hauts responsables du gouvernement de Delhi ont affirmé hier que le commissaire adjoint de Faridabad, Garima Mittal, avait arrêté l’oxygène de l’une des usines à Delhi. Mittal, cependant, a nié les allégations: «Nous n’avons empêché aucun fournisseur de fournir de l’oxygène à Delhi, ni arrêté aucun véhicule engagé dans ce domaine. Nous n’avons reçu aucune commande de ce type. »

Le gouvernement central a déjà révisé le quota d’oxygène pour les États alors que les hôpitaux ont sonné l’alarme sur la diminution des approvisionnements incapables de répondre aux besoins. Alors que l’Haryana recevra désormais 107 tonnes métriques d’oxygène, celle de Delhi a été portée à 480 tonnes métriques contre 378 tonnes métriques auparavant. Le Ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a exprimé hier sa gratitude au Centre pour avoir augmenté le quota d’oxygène de Delhi.

