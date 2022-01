Delhi HC maintient l’ordre TDSAT « empêchant » les abonnés mobiles prépayés d’exercer leur droit à la portabilité

L’ordonnance du Tribunal de règlement des différends et d’appel des télécommunications (TDSAT) a été rendue le 24 décembre sur un plaidoyer de Vodafone Idea contestant la directive TRAI adoptée le 7 décembre.

La Haute Cour de Delhi a suspendu mercredi une ordonnance de TDSAT qui empêchait les abonnés aux téléphones portables prépayés d’exercer leur droit à la portabilité.

La juge Rekha Palli a adressé un avis à Vodafone Idea, sollicitant sa réponse à une requête déposée par la Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) contestant l’ordonnance du tribunal qui suspendait le mandat du régulateur exigeant que tous les fournisseurs de services de télécommunications autorisent un message texte pour la portabilité et la réception un code de portage unique.

L’ordonnance du Tribunal de règlement des différends et d’appel des télécommunications (TDSAT) a été rendue le 24 décembre sur un plaidoyer de Vodafone Idea contestant la directive TRAI adoptée le 7 décembre.

L’opérateur de télécommunications s’est opposé à toute mesure provisoire et a fait valoir qu’il se conformait pleinement à toutes les réglementations concernant le service de portabilité et qu’une fois qu’un tarif a été fixé conformément à la loi et qu’un consommateur a opté pour un plan en sachant parfaitement qu’il n’inclurait pas les messagerie texte, aucune condition supplémentaire ne peut lui être imposée.

Le juge a demandé à la société « pourquoi hésitait-elle à utiliser un SMS » et a estimé qu’une suspension de la directive TRAI causerait une perte irréparable au public.

« Je suis d’avis prima facie que les instructions émises le 7 décembre 2021 n’enlèvent en rien la liberté accordée à l’intimé de fixer des plans tarifaires. En fait, toute suspension provisoire de la direction telle qu’elle est effectuée (par TDSAT) entraînera une perte irréparable pour le grand public », a déclaré le juge.

« Le requérant a établi une preuve prima facie de suspension de l’ordonnance attaquée, qui est donc suspendue », a déclaré le tribunal et a précisé que le tribunal des télécommunications est libre de poursuivre l’affaire pendante devant lui.

Le solliciteur général Tushar Mehta, représentant la TRAI, a soutenu que l’instruction de décembre avait été émise dans l’intérêt public et pour garantir que tous les consommateurs aient la possibilité de transférer leur numéro de téléphone mobile, quel que soit leur plan tarifaire ne disposant pas de la fonction de messagerie texte.

« Simplement parce qu’une personne pauvre a pris un forfait prépayé pour moins de roupies, elle ne peut pas être privée de son droit à la portabilité, cela aussi lorsque le fournisseur de services de télécommunications est tenu d’autoriser un seul SMS, cela aussi sur les frais réguliers étant prélevée par elle sur le consommateur », a déclaré la TRAI dans sa requête déposée par l’intermédiaire de l’avocat Arjun Natarajan.

« Dans l’ordonnance contestée du 24.12.2021, l’honorable TDSAT a non seulement accordé une réparation disponible lors de l’audience finale (à la société intimée), mais a pratiquement et littéralement empêché les abonnés mobiles prépayés d’exercer leur droit à la portabilité, qui est reconnu par la loi . Le seul effet de l’instruction du pétitionnaire datée du 07.12.2021 contestée par l’intimé ici devant l’honorable TDSAT était d’exiger de tous les fournisseurs de services de télécommunications qu’ils autorisent un seul SMS pour la portabilité et pour recevoir un code de portage unique », a-t-il ajouté.

L’avocat principal Maninder Singh, représentant Vodafone Idea, a défendu la suspension imposée par le TDSAT et a fait valoir que le réseau mobile de l’opérateur de télécommunications est déjà équipé pour fournir la portabilité aux utilisateurs.

L’affaire sera entendue le 25 avril prochain.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.