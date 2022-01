Delhi HC maintient l’ordre TDSAT sur la portabilité des numéros mobiles

La direction est intervenue après une plainte de Reliance Jio, qui avait allégué que Vodafone Idea et Bharti Airtel créaient des barrières pour les abonnés qui souhaitent transférer, en n’offrant pas de service SMS sortant dans des forfaits prépayés à plus faible valeur nominale.

Dans un revers à Vodafone Idea, la haute cour de Delhi a suspendu une ordonnance du tribunal des télécommunications TDSAT qui a empêché l’Autorité de régulation des télécommunications de l’Inde (Trai) de prendre des mesures coercitives contre l’entreprise pour ne pas avoir fourni de service SMS sortant sur des plans tarifaires de faible valeur, créant ainsi des barrières pour que les clients envoient des SMS de portage pour la portabilité des numéros mobiles (MNP).

La suspension du tribunal de grande instance est intervenue après que Trai a contesté l’ordonnance de décembre du tribunal de règlement des différends et d’appel des télécommunications, qui l’a empêché de prendre des mesures coercitives contre Vodafone Idea. Le 7 décembre, Trai avait ordonné à tous les opérateurs de télécommunications de permettre l’envoi de SMS pour le portage, quelle que soit la valeur des bons tarifaires. La direction est intervenue après une plainte de Reliance Jio, qui avait allégué que Vodafone Idea et Bharti Airtel créaient des barrières pour les abonnés qui souhaitent transférer, en n’offrant pas de service SMS sortant dans des forfaits prépayés à plus faible valeur nominale.

Bharti Airtel s’est conformé à la direction de Trai mais Vodafone Idea a contesté TDSAT, où il a obtenu une commande favorable. La question des SMS sortants a pris de l’importance après les récentes hausses tarifaires. Les trois opérateurs mobiles privés ont augmenté les tarifs prépayés de 20 à 25 %. Après la randonnée, le forfait minimum offrant un service SMS sortant s’élevait à 179 Rs pour Vodafone Idea, tandis que le forfait le plus bas de Bharti Airtel avec service SMS sortant était de 128 Rs. Reliance Jio proposait un service SMS dans tous ses plans.

Tout en demandant aux opérateurs de télécommunications de fournir des services SMS sortants pour MNP sur tous les plans, Trai avait déclaré qu’il avait reçu diverses plaintes d’abonnés pour ne pas pouvoir envoyer de SMS sur le code court 1900, spécifié pour la génération UPC pour bénéficier de l’installation MNP malgré un solde suffisant dans leurs comptes prépayés.

Conformément à la réglementation MNP, chaque opérateur mobile doit faciliter dans l’ensemble de son réseau, la portabilité des numéros mobiles à tous les abonnés, à la fois prépayés et postpayés et doit, sur demande, fournir la même chose sur une base non discriminatoire.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.