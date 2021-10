Delhi HC rejette le plaidoyer contestant la nomination de Rakesh Asthana au poste de commissaire de police de Delhi

Le PIL, déposé par l’avocat Sadre Alam, a demandé l’annulation de l’ordonnance du 27 juillet émise par le ministère de l’Intérieur nommant Asthana au poste de commissaire de police de Delhi.

La Haute Cour de Delhi a rejeté mardi un PIL contestant la nomination de l’officier IPS du Gujarat, Rakesh Asthana, au poste de commissaire de police de la ville. L’ordonnance a été prononcée par un banc du juge en chef DN Patel et du juge Jyoti Singh sur requête de l’avocat Sadre Alam.

Le PIL, déposé par l’avocat Sadre Alam, a demandé l’annulation de l’ordonnance du 27 juillet émise par le ministère de l’Intérieur nommant Asthana au poste de commissaire de police de Delhi, ainsi que l’ordonnance lui accordant une députation inter-cadre et une prolongation de service.

Le tribunal avait également accueilli auparavant une demande d’intervention du Centre du contentieux d’intérêt public dans l’affaire. CPIL avait accusé Alam d’avoir copié le contenu de sa requête en instance devant le tribunal suprême contre la nomination d’Asthana.

« Les ordonnances contestées (de MHA) constituent une violation claire et flagrante des instructions adoptées par la Cour suprême de l’Inde dans l’affaire Prakash Singh, car l’intimé n° 2 (Asthana) n’avait pas un mandat résiduel minimum de six mois ; aucun panel UPSC n’a été formé pour la nomination du commissaire de police de Delhi ; et le critère d’avoir un mandat minimum de deux ans a été ignoré », avait déclaré le plaidoyer.

Le Centre, dans sa déclaration sous serment, a déclaré que la nomination d’Asthana au poste de commissaire de police de Delhi et la prolongation de son mandat ont été faites dans l’intérêt public, en gardant à l’esprit les divers problèmes d’ordre public auxquels est confrontée la capitale nationale, qui a des problèmes de sécurité nationale. implications ainsi que des implications internationales et transfrontalières.

L’avocat Prashant Bhushan, représentant le Center for Public Interest Litigation, avait fait valoir devant le tribunal que le jugement Prakash Singh s’appliquait à l’affaire et qu’une telle conclusion qu’aucun autre officier n’avait été jugé apte ne pouvait provenir que de la Commission de la fonction publique de l’Union.

« Où est la question du gouvernement indien de décider à lui seul qu’il n’y a personne en forme. Voyez simplement l’effet démoralisant que cela aura sur les officiers du cadre AGMUT que le gouvernement indien leur dise solennellement que dans votre cadre aucun d’entre vous n’est assez en forme pour être commissaire de police, qu’il n’y a pas d’officier assez en forme pour être nommés et qu’ils doivent faire venir un officier du Gujarat qui prend sa retraite dans quatre jours », avait soutenu Bhushan.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.