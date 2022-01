Delhi HC rejette le plaidoyer de Swamy sur la cession d’Air India

Un banc composé du juge en chef DN Patel et du juge Jyoti Singh a déclaré que la pétition de Swamy, qui visait également à enquêter sur le rôle et le fonctionnement des autorités gouvernementales impliquées dans le processus de désinvestissement, est « totalement dénuée de fondement ».

La Haute Cour de Delhi a rejeté jeudi la requête du chef du BJP, Subramanian Swamy, contestant le processus de désinvestissement d’Air India, dans lequel les Tatas sont apparus comme le plus offrant à Rs 18 000 crore.

Il a déclaré que l’approbation de principe pour le désinvestissement d’Air India et de ses filiales avait été accordée par le Comité du Cabinet sur les affaires économiques en juin 2017. ouverte à l’ingérence dans le contrôle judiciaire de cette Cour … plus particulièrement en l’absence de toute illégalité ou arbitraire » étant établi par Swamy dans le processus décisionnel, a-t-il déclaré.

Il a déclaré qu’environ 20 crores de roupies étaient investis chaque jour par le gouvernement pour gérer la compagnie aérienne, et que le soumissionnaire retenu devait investir d’énormes capitaux pour insuffler une nouvelle vie au transporteur.

Les juges ont déclaré que le gouvernement et d’autres répondants s’efforçaient de clore le processus de désinvestissement au plus tôt et que tout retard supplémentaire entraînerait une perte pour le Trésor public, en plus de créer une incertitude parmi les employés existants quant à leurs perspectives d’avenir. Il ne faut pas nier que l’intérêt public en sera lésé.

Rejetant les arguments de Swamy selon lesquels le processus d’appel d’offres était conçu sur mesure pour faciliter l’acquisition d’Air India par Tatas, le HC a déclaré que le processus de désinvestissement a connu une vive concurrence avec sept manifestations d’intérêt reçues en décembre et deux soumissionnaires ayant soumis l’offre financière en septembre.

« L’un des soumissionnaires, qui a soumis l’offre financière, était un consortium dont le chef de file était Ajay Singh mais à titre individuel. SpiceJet n’était ni un membre du consortium ni une « affiliée », sur la valeur nette de laquelle l’un des membres du consortium s’était appuyé pour répondre aux critères de capacité financière, prescrits par le PIM… Ainsi, tout [insolvency] les procédures en cours contre SpiceJet n’auront aucune conséquence et n’entraîneront pas la disqualification du consortium, ayant Singh comme membre principal », indique le jugement.

Swamy avait demandé au gouvernement d’annuler le processus de désinvestissement d’Air India, le qualifiant d’« arbitraire, inconstitutionnel, injuste » et de « truqué en faveur des Tatas ».

Le solliciteur général Tushar Mehta s’était opposé à la pétition affirmant que Talace, une filiale en propriété exclusive de Tata Sons qui a remporté l’offre d’Air India, n’avait rien à voir avec Air Asia. Il a déclaré que tous les cas auxquels Air Asia avait été confronté dans le passé n’étaient pas pertinents pour le désinvestissement d’Air India. L’avocat principal Harish Salve, représentant les Tatas, avait soutenu que le soumissionnaire retenu était une société 100 % indienne détenue à 100 % par un Indien.

Le 8 octobre 2021, le Comité du Cabinet sur les affaires économiques avait approuvé l’offre de prix la plus élevée de Talace pour la vente de la participation de 100 % du gouvernement indien dans Air India ainsi que la participation d’Air India dans Air India Express et Air India Air. Services de transport.

