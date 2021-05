Delhi HC sollicite la position du Centre sur le procès de Covaxin sur des enfants

Au cours de l’essai, qui sera mené sur 525 volontaires sains, le vaccin sera administré par voie intramusculaire en deux doses au jour 0 et au jour 28, selon le ministère de la Santé.

La Haute Cour de Delhi a refusé mercredi de suspendre l’essai clinique de Covaxin chez des enfants âgés de 2 à 18 ans, mais a cherché à connaître la position du Centre et du Contrôleur général des médicaments de l’Inde sur la question.

Un banc comprenant le juge en chef DN Patel et le juge Jyoti Singh a adressé un avis au Centre par l’intermédiaire des ministères de la santé et du développement de la femme et de l’enfant et leur a demandé d’examiner le plaidoyer et de déposer une réponse dans un délai d’une semaine sur une DIP déposée par Sanjeev Kumar demandant des instructions à annuler l’ordonnance du 13 mai autorisant Bharat Biotech pour de tels essais cliniques. Le tribunal a publié l’affaire pour une nouvelle audience le 15 juillet.

Le pétitionnaire craint que les enfants participant à l’essai ne puissent être qualifiés de volontaires car ils ne sont pas capables de comprendre les conséquences de l’essai et pourraient subir des effets néfastes sur la santé ou la santé mentale en raison des tests du vaccin sur eux. Il veut que le gouvernement produise des détails sur tous les 525 enfants qui seront inscrits à l’essai.

Cherchant à invoquer l’article 81 de la loi de 2015 sur la justice pour mineurs, pour pénaliser les parents qui donnent volontairement leurs enfants dans l’espoir d’une compensation monétaire, il a fait valoir que mettre en danger la vie d’enfants en bonne santé équivaudrait à un «homicide».

Kumar a déclaré, tout en cherchant à poursuivre les personnes impliquées dans de tels procès ou celles autorisées à les conduire, en cas de décès ou de «perte de la jouissance paisible et agréable de la vie» de l’un des tout-petits ou des mineurs qui font partie du procès

