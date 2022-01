Delhi HC suspend l’arbitrage Amazon-Future sur l’accord Reliance

Un banc du juge en chef DN Patel et du juge Jyoti Singh a déclaré qu’il existe une preuve prima facie en faveur des appelants Future Retail Ltd (FRL) et Future Coupons Pvt Ltd (FCPL) et que si une suspension n’est pas accordée, cela entraînera une perte irréparable. pour eux.

Mercredi, la Haute Cour de Delhi a suspendu l’arbitrage Amazon-Future qui se déroule devant un tribunal arbitral de trois membres sur l’accord de ce dernier avec Reliance, d’une valeur de 24 500 crores de roupies.

La Haute Cour a également suspendu l’ordonnance d’un juge unique du 4 janvier qui avait rejeté les deux plaidoyers du Future Group demandant une instruction au tribunal d’arbitrage, statuant sur les objections d’Amazon contre l’accord du premier avec Reliance, de prendre une décision sur sa demande de clôture de la procédure d’arbitrage avant aller plus loin.

Un banc du juge en chef DN Patel et du juge Jyoti Singh a déclaré qu’il existe une preuve prima facie en faveur des appelants Future Retail Ltd (FRL) et Future Coupons Pvt Ltd (FCPL) et que si une suspension n’est pas accordée, cela entraînera une perte irréparable. pour eux.

« Nous suspendons par la présente la poursuite de la procédure du tribunal arbitral jusqu’à la prochaine date d’audience et nous suspendons également l’ordonnance du juge unique du 4 janvier jusqu’à la prochaine date d’audience », a déclaré la magistrature tout en inscrivant l’affaire pour une nouvelle audience le 1er février.

La Haute Cour a également adressé un avis à Amazon.com NV Investment Holdings LLC concernant les appels déposés par FRL et FCPL contestant l’ordonnance du juge unique.

Amazon et le Future Group se sont retrouvés dans une âpre bataille juridique après que le géant américain du commerce électronique a traîné ce dernier en arbitrage devant le Singapore International Arbitration Center (SIAC) en octobre 2020. Amazon a fait valoir que FRL avait violé leur contrat en concluant un accord. pour la vente de ses actifs au milliardaire Reliance Retail du milliardaire Mukesh Ambani sur une base de vente au rabais pour Rs 24 500 crore.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.