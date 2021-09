Delhi interdit les pétards ; Le plan d’action hivernal en 10 points commence à prendre forme avant Diwali

L’aggravation de la pollution de l’air pourrait également déclencher une autre vague de Covid-19 dans la ville. (Déposer)

Delhi a annoncé mercredi une interdiction de vente, de distribution et d’utilisation de pétards en raison des inquiétudes suscitées par le niveau de pollution de l’air de la capitale nationale pendant Diwali. L’année dernière également, la propagation plus large de Covid-19 dans la ville a été attribuée à la mauvaise qualité de l’air.

Le ministre en chef Arvind Kejriwal a tweeté que la décision avait été prise compte tenu des niveaux de pollution dangereux pendant Diwali au cours des trois dernières années, ajoutant que l’interdiction était imposée pour sauver des vies.

Le gouvernement avait également imposé une interdiction complète de tous les pétards l’année dernière.

Delhi est l’une des villes les plus polluées au monde dans le meilleur des cas. Cependant, la situation s’aggrave en fin d’année en raison d’un mélange toxique de gaz d’échappement des véhicules et des centrales au charbon, de la poussière des chantiers de construction et de la fumée des déchets de culture brûlant le chaume des agriculteurs. Avec la chute des vents d’été, les polluants peuvent rester plus longtemps dans l’air.

3 साल से दीवाली के समय दिल्ली के प्रदूषण की खतरनाक स्तिथि को देखते हुए पिछले साल की तरह इस बार भी हर प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है। लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। – Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) 15 septembre 2021

Une étude de 2018 a révélé que Diwali a causé une légère augmentation de la pollution de l’air dans la capitale nationale. Le festival de cinq jours voit les fêtards déclencher des cierges magiques, des bombes fumigènes et des feux d’artifice aériens. Ceux-ci crachent des gaz nocifs lourds dans l’atmosphère qui persistent pendant une longue période.

L’année dernière, Delhi a enregistré un indice de qualité de l’air de 414 ou la catégorie sévère – les pires niveaux depuis Diwali 2016 – malgré l’interdiction des crackers par le gouvernement.

L’aggravation de la pollution de l’air pourrait également déclencher une autre vague de Covid-19 dans la ville. Une université de Harvard a montré que l’exposition à la pollution de l’air à long terme entraîne non seulement une vulnérabilité contre Covid-19, mais des résultats pires.

Le gouvernement de Delhi a déjà chargé ses différents départements et municipalités de préparer des plans d’action contre la pollution atmosphérique d’ici le 21 septembre. Ces plans feront partie du plan d’action hivernal de l’État.

Lors d’une réunion d’examen mardi, différents départements gouvernementaux se sont vus attribuer des points d’intérêt du plan d’action en 10 points, a déclaré le ministre de l’Environnement Gopal Rai à The Indian Express.

Le service développement préparera un plan d’action sur le déchaumage. Les agences gouvernementales qui réalisent des constructions soumettront un plan de contrôle de la pollution par la poussière. Le département des transports et la police de la circulation créeront un plan pour la pollution des véhicules, y compris un examen plus approfondi des certificats de pollution. Les corporations municipales empêcheront le brûlage des ordures en éliminant les déchets à temps. Le département de l’environnement, quant à lui, collaborera avec le Centre et d’autres États.

Pour maîtriser la pollution par la poussière, les municipalités, la Delhi Development Authority, le Conseil municipal de New Delhi, le State Public Works Department, le Central Public Works Department, le Irrigation and Flood Control Department et le Cantonment Board prépareront un plan d’action sur le balayage mécanique des routes, la poussière l’approvisionnement en produits chimiques de suppression, le plan d’élimination des poussières et la formation du personnel.

