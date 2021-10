Delhi Jewellery and Gem Fair brille dans sa 9e édition à Pragati Maidan

L’exposition de trois jours voit la participation de plus de 200 exposants, de plus de 850 marques de créateurs traditionnels, modernes et innovants et de plus de 15 000 designs uniques.

Informa Markets en Inde a inauguré la 9e édition de Delhi Jewellery and Gem Fair (DJGF), le plus grand salon international de la joaillerie en Inde du Nord. DJGF, de retour dans son format en personne, se tiendra du 2 au 4 octobre 2021 à Pragati Maidan, New Delhi. Le spectacle a été marqué par la présence de l’invité d’honneur – Satyendra Jain – membre de l’Assemblée législative de Delhi ainsi que des dignitaires clés – Dushyant Chautala, vice-ministre en chef de l’Haryana ; PK Gupta – Secrétaire en chef supplémentaire du gouvernement de Delhi ; Ashish Pethe – Président, All India Gems and Jewellery Domestic Council et partenaire – Waman Hari Pethe Jewellers ; Yogesh Singhal, président TBJA, Delhi, Mahendra Tayal, président HJMA et Pallavi Mehra, directeur de groupe, Informa Markets en Inde parmi les participants.

Dushyant Chautala, vice-ministre en chef de l’Haryana, présent à la Delhi Jewellery and Gem Fair, a déclaré : « Un tel événement aidera des centaines d’exposants du nord de l’Inde. L’industrie indienne des bijoux et des pierres précieuses a fait une marque notable et le gouvernement a soutenu la promotion de cette industrie ». Il a également gracieusement invité l’industrie indienne des bijoux et des pierres précieuses dans l’État d’Haryana et a promis que le gouvernement de l’État continuerait à promouvoir l’industrie en fournissant des hectares de terres pour établir toute l’infrastructure dans la région.

Invité d’honneur – Satyendar Jain, membre de l’Assemblée législative de Delhi, a félicité toute l’équipe d’Informa Markets en Inde pour avoir organisé une si belle exposition. Jain a ajouté : « Notre approche consisterait à souligner l’importance d’augmenter la valeur des bijoux, leur approbation et la façon dont ils doivent être préservés. L’industrie indienne de la joaillerie et des pierres précieuses contribue de 4 à 7,5 % au PIB et à 14 % du commerce d’exportation du pays ». Il s’est également concentré sur la promotion de l’industrie qui emploie actuellement plus de 5 millions de travailleurs qualifiés à travers le pays.

S’exprimant sur le retour de DJGF dans le format physique, Yogesh Mudras, directeur général d’Informa Markets en Inde, a déclaré : « La popularité des pierres précieuses et des bijoux reste incontestée depuis de nombreuses décennies en Inde. Avec le redémarrage des entreprises et des expositions dans la nouvelle normalité, l’industrie est impatiente de rebondir avec vigueur au moment où nous entrons dans le quartier des fêtes et la saison des mariages. Les consommateurs indiens sont fiers de posséder des bijoux précieux, d’acheter de l’or comme investissement aux jeunes qui recherchent des designs sur mesure, des styles tendance saisonniers et se livrent à des expériences d’achat omnicanal – achetant numériquement ainsi que dans des magasins physiques. . Aujourd’hui, l’art de la fabrication de bijoux a progressé et représente la culture et l’artisanat de différentes époques.

« La croissance du secteur des Gemmes et Joaillerie a été largement contribuée par le développement des détaillants et des marques. Les marques établies dirigent régulièrement le marché organisé et ouvrent des opportunités de croissance, encore renforcées par la croissance numérique et les initiatives politiques de l’Inde telles que le poinçonnage et l’autorisation de 100 % d’IDE. De retour au format physique, DJGF renforcera un sentiment de confiance dans le marché de la bijouterie avec une gamme de bijoux tendance. La Foire est une passerelle vers le marché organisé de la bijouterie indien avec un accent sur le Nord, offrant une belle expérience ainsi qu’un événement spécial – le lancement de SHAKTI – Women Achiever’s Awards. Organisé conjointement avec le Gems & Jewellery Trade Council of India (GJTCI), SHAKTI félicite les femmes entrepreneurs, propriétaires d’entreprise et professionnels de l’industrie des pierres précieuses et de la joaillerie en Inde. a-t-il encore ajouté.

S’adressant à l’assemblée, Yogesh Singhal, président TBJA, Delhi, a apprécié la loi caractéristique du gouvernement et a déclaré que “de telles politiques gouvernementales maintiendront la bonne volonté et la transparence dans l’industrie de la bijouterie et des pierres précieuses”.

L’exposition de trois jours voit la participation de plus de 200 exposants, de plus de 850 marques de créateurs traditionnels, modernes et innovants et de plus de 15 000 designs uniques. Il s’agit d’une congrégation de bijoutiers et de marchands d’import-export de premier plan parmi d’autres acteurs clés de l’industrie. Le salon est soutenu par la Bullion & Jewellers Association (IBJA), le Gems & Jewellery Trade Council of India, la Delhi Jewelers Association, la Maliwada Jewelers Association, la Meerut Bullion Traders Association, la All India Gems and Jewellery Trade Federation et bien d’autres. Le salon représente les grossistes de bijoux, les détaillants, les importateurs et les exportateurs, les fabricants de bijoux, les fournisseurs et commerçants de diamants, de pierres précieuses, de perles, les commerçants et fournisseurs de montage de métaux précieux et de bijoux, et des représentants d’organisations commerciales et gouvernementales, le tout sous un même toit pour se rencontrer, se connecter , réseauter et développer leur entreprise. Des produits de styles et de conceptions différents des catégories Or, Diamants, Pierres précieuses, Argent et pierres en vrac ainsi que des machines sont présentés dans plus de 850 types de marques différentes.

Cette année, DJGF a lancé SHAKTI – Women Achiever’s Awards conjointement avec le Gems & Jewellery Trade Council of India (GJTCI). Le lancement de SHAKTI soutient l’initiative ‘Amrit Mahotsav’ prise par le Premier ministre Narendra Modi, à l’occasion du 75e anniversaire de l’indépendance de l’Inde. L’Amrut Mahotsav est dédié au peuple indien qui a non seulement contribué à amener l’Inde aussi loin dans son évolution, mais qui détient également en lui le pouvoir et le potentiel de concrétiser la vision du Premier ministre Modi d’activer l’Inde 2.0, alimentée par l’esprit de Atmanirbhar Bharat. Les femmes font partie intégrante d’une famille, d’une culture, d’une société et, surtout, d’une nation, à travers l’histoire, et leur rôle central a assuré la stabilité, le progrès et le développement à long terme des nations. L’événement très attendu organisé conjointement par GJTCI, qui fait partie intégrante de l’industrie des pierres précieuses et de la joaillerie au cours des 2 dernières décennies et Informa Markets en Inde, récompensera l’éclat des femmes entrepreneurs, propriétaires d’entreprise et professionnels de l’entreprise de Gems et Industrie de la bijouterie en Inde. Un événement de cette nature encouragera sans aucun doute davantage les femmes à diriger, à entreprendre et à innover dans ce secteur.

La liste des exposants cette année comprend Beera Jewellers, Unique Chains Pvt Ltd., Royal Chains Pvt Ltd., Heera Jewellers, Future Diamond Jewellery Pvt. Ltd. entre autres. En tant que précurseur, DJGF a organisé une série de roadshows réussis pour la communauté des bijoutiers dans des villes du nord de l’Inde comme Lucknow, Ambala et Meerut. Des activités de magasin à magasin sur le terrain dans plus de 25 villes à travers l’Inde faisaient également partie des activités préalables à l’événement.

