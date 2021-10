Delhi Jewellery and Gem Fair s’est terminée avec une fréquentation de plus de 12 500 acheteurs

Le DJGF faisait partie intégrante de la campagne « Festival of Business – Ushering Economic Resurgence » d’Informa Markets en cette période festive.

Informa Markets en Inde a récemment conclu la 9e édition de Delhi Jewellery and Gem Fair (DJGF), le plus grand salon international de la joaillerie en Inde du Nord. DJGF était de retour dans son format en personne, à Pragati Maidan, New Delhi après une interruption de 2 ans.

L’Expo a été marquée par la présence de dignitaires de haut niveau, des ministres aux associations et médias de l’industrie des pierres précieuses et de la joaillerie. Il comptait plus de 12 500 acheteurs de divers endroits, ainsi que des réunions d’acheteurs entièrement occupés et une conférence complète. DJGF a présenté un éventail de plus de 850 marques de créateurs et de plus de 15 000 designs uniques. Parmi les faits saillants de l’exposition, citons le lancement de SHAKTI – Women Achievers Awards conjointement avec le Gems & Jewellery Trade Council of India (GJTCI). Le lancement de SHAKTI était un effort pour soutenir l’initiative – ‘Amrit Mahotsav’ prise par le Premier ministre Narendra Modi, à l’occasion du 75e anniversaire de l’indépendance de l’Inde. L’Amrut Mahotsav est dédié au peuple indien qui a non seulement contribué à amener l’Inde aussi loin dans son parcours évolutif, mais détient également en lui le pouvoir et le potentiel. SHAKTI a félicité l’éclat des femmes entrepreneurs, propriétaires d’entreprise et professionnels de l’industrie des pierres précieuses et de la joaillerie en Inde.

Dushyant Chautala, vice-ministre en chef de l’Haryana, présent à la Delhi Jewellery and Gem Fair, a déclaré : « Un tel événement aide des centaines d’exposants du nord de l’Inde. L’industrie indienne des bijoux et des pierres précieuses a fait une marque notable et le gouvernement a soutenu la promotion de cette industrie ». Il a également gracieusement invité l’industrie indienne des bijoux et des pierres précieuses dans l’État d’Haryana et a promis que le gouvernement de l’État continuerait à promouvoir l’industrie en fournissant des hectares de terres pour établir toute l’infrastructure dans la région.

Invité d’honneur – Satyendar Jain, membre de l’Assemblée législative de Delhi, a félicité toute l’équipe d’Informa Markets en Inde pour avoir organisé une si belle exposition. Jain a ajouté : « Notre approche consisterait à souligner l’importance d’augmenter la valeur des bijoux, leur approbation et la façon dont ils doivent être préservés. L’industrie indienne de la joaillerie et des pierres précieuses contribue de 4 à 7,5 % au PIB et à 14 % du commerce d’exportation du pays ». Il s’est également concentré sur la promotion de l’industrie qui emploie actuellement plus de 5 millions de travailleurs qualifiés à travers le pays.

S’exprimant sur le retour de DJGF au format physique, Yogesh Mudras, directeur général, Informa Markets en Inde, a déclaré : « De retour au format physique après une interruption de 2 ans, DJGF a renforcé le sentiment de confiance dans le marché de la bijouterie avec plus de 200 participants. présentant une gamme de bijoux uniques et tendance. Avec ce retour, DJGF a renforcé le lien entre la communauté de la joaillerie, le gouvernement et les investisseurs. Informa Markets en Inde soutient les efforts du gouvernement indien d’une croissance significative dans le secteur des pierres précieuses et des bijoux en servant de facilitateur et en rassemblant la fraternité de la joaillerie organisée sous un même toit.

S’adressant à l’assemblée, Yogesh Singhal, président TBJA, Delhi, a apprécié la loi caractéristique du gouvernement et a déclaré que « de telles politiques gouvernementales maintiendront la bonne volonté et la transparence dans l’industrie de la bijouterie et des pierres précieuses ».

L’exposition de trois jours a été soutenue par la Bullion & Jewellers Association (IBJA), le Gems & Jewellery Trade Council of India, la Delhi Jewelers Association, la Maliwada Jewelers Association, la Meerut Bullion Traders Association, la All India Gems and Jewellery Trade Federation et bien d’autres. La foire représentait des grossistes, des détaillants, des importateurs et des exportateurs de bijoux, des fabricants de bijoux, des fournisseurs et des commerçants de diamants, de pierres précieuses, de perles, des commerçants et des fournisseurs de montage de métaux précieux et de bijoux, et des représentants d’organisations commerciales et gouvernementales, le tout sous un même toit pour se rencontrer, se connecter, réseau et développer leur activité. Des produits de styles et de conceptions différents des catégories Or, Diamants, Pierres précieuses, Argent et pierres en vrac ainsi que des machines sont présentés dans plus de 850 types de marques différentes.

La liste des exposants cette année comprenait Beera Jewellers, Unique Chains Pvt Ltd., Royal Chains Pvt Ltd., Heera Jewellers, Future Diamond Jewellery Pvt. Ltd. entre autres. En tant que précurseur, DJGF a organisé une série de tournées de présentation réussies pour la communauté des bijoutiers dans des villes du nord de l’Inde comme Lucknow, Ambala et Meerut. Des activités de magasin à magasin sur le terrain dans plus de 25 villes à travers l’Inde faisaient également partie des activités préalables à l’événement.

Le DJGF faisait partie intégrante de la campagne « Festival of Business – Ushering Economic Resurgence » d’Informa Markets en cette période festive. Le Festival of Business est un mélange de 10 spectacles consécutifs jusqu’à fin octobre dans différents secteurs verticaux aux formats physiques, numériques et hybrides. Il a été organisé pour aider à découvrir la joie de se réunir en personne, de cimenter des liens, de réseauter, d’atteindre des objectifs commerciaux, de repérer les innovations par le toucher et la convivialité, de recueillir des informations marketing et de parvenir à des solutions personnalisées via différentes plates-formes sous l’égide de chacun. Spectacle B2B.

Le spectacle a vu la présence d’invités de renom, dont Dushyant Chautala, vice-ministre en chef de l’Haryana et Satyendra Jain – membre de l’Assemblée législative de Delhi ainsi que des dignitaires clés – PK Gupta – secrétaire en chef supplémentaire du gouvernement de Delhi ; Ashish Pethe – Président, All India Gems and Jewellery Domestic Council et partenaire – Waman Hari Pethe Jewellers ; Yogesh Singhal, président TBJA, Delhi, Mahendra Tayal, président HJMA et Pallavi Mehra, directeur de groupe, Informa Markets en Inde parmi un rassemblement de l’industrie.

