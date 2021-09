Delhi Jewellery & Gem Fair revient dans son format physique avec plus de 200 exposants et 15 000 créations de bijoux uniques

Cette année, en avance sur l’initiative – “Amrit Mahotsav” prise par le Premier ministre Shri Narendra Modi, DJGF en association avec Gems & Jewellery Trade Council of India lancera les Shakti – Women Achiever’s Awards.

La 9e édition du plus grand salon international de la joaillerie d’Inde du Nord – The Delhi Jewellery & Gem Fair (DJGF) aura lieu à New Delhi à Pragati Maidan du 2 au 4 octobre 2021. L’exposition de trois jours verra la participation de 200 + exposants, plus de 850 marques de créateurs traditionnels, modernes et innovants et plus de 15 000 designs uniques. Il verra une congrégation de bijoutiers et de marchands d’importation et d’exportation de premier plan parmi d’autres acteurs clés de l’industrie. Le salon est fortement soutenu par la Bullion & Jewellers Association (IBJA), le Gems & Jewellery Trade Council of India, la Delhi Jewelers Association, la Maliwada Jewelers Association, la Meerut Bullion Traders Association, la All India Gems and Jewellery Trade Federation et bien d’autres.

S’exprimant sur le retour de DJGF dans sa 9e édition au format physique, Yogesh Mudras, directeur général, Informa Markets en Inde, a déclaré : « L’industrie des pierres précieuses et de la joaillerie est l’une des plus grandes entreprises en Inde, jouant un rôle crucial dans l’économie indienne. . Alors que le commerce de l’or et des diamants de l’Inde a contribué à 7,5% du PIB de l’Inde, les exportations totales de marchandises de l’Inde ont contribué à 14%. Générant des opportunités d’emploi massives, le secteur devrait employer 8,23 millions de personnes d’ici 2022, contre 5 millions en 2020. Dans les années à venir, les acteurs organisés de l’industrie continueront à jouer un rôle fondamental car ils ont le potentiel de s’adapter à la consommation et les changements économiques. Les marques établies offrent non seulement une variété de produits et de designs, mais elles guident également le marché organisé et ouvrent des opportunités de croissance. De plus, le monde a vu un changement dans la mentalité des consommateurs dans cette pandémie en cours. Un récent rapport de l’industrie a déclaré que le marché de l’or en ligne en Inde, encore naissant, avec une croissance de 1 à 2%, connaît une énorme demande à la fois des acteurs numériques qui voient ce marché comme une opportunité et des bijoutiers établis qui considèrent ce marché comme un ajout nécessaire à leur modèle de brique et de mortier.

« La très attendue Delhi Jewellery and Gem Fair est de retour dans son avatar physique dans notre Restart 2.0 et présentera cette industrie dans un cadre structuré pour la communauté des acheteurs en leur donnant confiance, variété, authenticité et transparence. L’Inde du Nord est le principal marché du pays, connu pour son affinité pour les bijoux brillants et raffinés, notamment les bijoux moghols antiques, or, diamants, rubis, émeraudes, saphirs, polkis, kundan et navratna, pour n’en nommer que quelques-uns qui seront proposés lors de notre salon. . Avec une gamme de bijoux authentiques et uniques et commençant juste avant le mariage et la saison des fêtes, lorsque les bijoutiers verront leurs ventes et leur fréquentation augmenter, DJGF promet une croissance pour l’industrie », a-t-il ajouté.

Le spectacle verra également la participation de villes indiennes telles que New Delhi, Jaipur, Mumbai, Chandigarh, Ambala pour n’en nommer que quelques-unes. Il réunira des grossistes, des détaillants, des importateurs et des exportateurs de bijoux, des fabricants de bijoux, des fournisseurs et négociants de diamants, de pierres précieuses et de perles, des négociants et des fournisseurs de montage de métaux précieux et de bijoux, ainsi que des représentants d’organisations commerciales et gouvernementales, tous réunis sous un même toit pour se rencontrer, se connecter , réseauter et développer leur entreprise. Les exposants présenteront des produits de différents styles et designs des catégories Or, Diamants, Pierres précieuses, Argent et pierres en vrac, ainsi que des machines et présentant plus de 850 types de marques différentes.

L’exposition organisera un séminaire de connaissances par des experts de l’industrie. L’exposition vise à être une plate-forme avec une expérience et une offre inégalées d’approvisionnement, de conduite d’affaires, d’échange de connaissances et de tendances des marchés indiens et internationaux et, surtout, de remonter le moral d’un secteur qui a connu une bonne part de volatilité ces derniers temps. De plus, il sera parsemé d’un certain nombre de fonctionnalités de classe mondiale telles que des ateliers en direct, des conférences, des sessions de connaissances.

Cette année, en avance sur l’initiative – “Amrit Mahotsav” prise par le Premier ministre Shri Narendra Modi, DJGF en association avec Gems & Jewellery Trade Council of India lancera les Shakti – Women Achiever’s Awards. Les prix récompenseront les femmes associées à l’industrie de la bijouterie pour leur contribution en tant que leaders et innovatrices.

S’exprimant au sujet de cette initiative, Shantibhai Patel, président du Conseil indien du commerce des pierres précieuses et des bijoux (GJTCI), a déclaré : Cela autonomisera les femmes associées à l’industrie de la bijouterie et aidera l’Inde en tant que pays à atteindre le niveau international. Nous sommes sûrs que cette initiative portera l’industrie de la joaillerie et des pierres précieuses à de plus hauts sommets. »

En plus de cela, Pallavi Mehra, directeur du groupe – Informa Markets en Inde, a déclaré : « Nous sommes vraiment heureux d’être associés au Gems & Jewellery Trade Council of India et ravis de lancer Shakti – Women Achiever’s Awards lors de notre salon de joaillerie signature – DJGF. Cette initiative de notre part favorisera non seulement l’économie et l’industrie de la bijouterie, mais encouragera également les femmes leaders que nous avons dans cette industrie à croître davantage et à obtenir plus de succès. En tant que femme, je suis vraiment impatiente d’accueillir cette première cérémonie de remise des prix du genre. Rendez-vous dans DJGF.

La liste des exposants cette année comprend Beera Jewellers, Unique Chains Pvt Ltd., Royal Chains Pvt Ltd., Heera Jewellers, Future Diamond Jewellery Pvt. Ltd. entre autres. En guise de précurseur, DJGF a organisé une série de tournées de présentation réussies pour la communauté des bijoutiers dans les villes du nord de l’Inde comme Lucknow, Ambala et Meerut. Des activités de magasin à magasin sur le terrain dans plus de 25 villes à travers l’Inde faisaient également partie des activités préalables à l’événement.

Le DJGF fait partie intégrante de la campagne «Festival of Business – Ushering Economic Resurgence» d’Informa Markets en cette période festive. Le Festival of Business est un mélange de 9 spectacles consécutifs jusqu’à fin octobre dans différents secteurs verticaux aux formats physiques, numériques et hybrides. Il a été organisé pour aider à découvrir la joie de se réunir en personne, de cimenter des liens, de réseauter, d’atteindre des objectifs commerciaux, de repérer les innovations par le toucher et la convivialité, de recueillir des informations marketing et de parvenir à des solutions personnalisées via différentes plates-formes sous l’égide de chacun. Spectacle B2B.

DJGF 2021 est amplement soutenu par ses directives AllSecure & Travel Safety – une initiative de norme de sécurité d’Informa pour ses exposants, participants, visiteurs, conférenciers ou sponsors, clients qui viendront à l’événement. Ceci est introduit pour organiser des expositions commerciales physiques au milieu de la nouvelle norme et comporte un ensemble détaillé de mesures améliorées. AllSecure offre aux participants l’assurance et la confiance qu’ils participent dans un environnement sûr et contrôlé. Ces protocoles internationaux sont basés sur les principes plus larges de la distanciation physique, de la protection et de la détection, du nettoyage et de l’hygiène et des communications détaillées sur ces principes.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.