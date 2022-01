Delhi : le dernier rapport de séquençage du génome montre Omicron dans 84 pc des échantillons de Covid testés, selon Satyendar Jain

Le ministre de la Santé de Delhi, Satyendar Jain, a déclaré lundi que le dernier rapport de séquençage du génome montrait que la variante Omicron du coronavirus avait été trouvée dans 84% ​​des échantillons testés. Il a déclaré que bien qu’il y ait un pic de nouveaux cas, la situation est sous contrôle car peu de gens développent une maladie grave ou nécessitent […]

Le ministre de la Santé de Delhi, Satyendar Jain, a déclaré lundi que le dernier rapport de séquençage du génome montrait que la variante Omicron du coronavirus avait été trouvée dans 84% ​​des échantillons testés. Il a déclaré que bien qu’il y ait un pic de nouveaux cas, la situation est sous contrôle car peu de personnes développent une maladie grave ou nécessitent une hospitalisation.

« Selon les rapports de séquençage du génome du 30 au 31 décembre de trois laboratoires – à l’Institut des sciences du foie et des voies biliaires, à l’hôpital Lok Nayak et au Centre national de contrôle des maladies – 84 % des échantillons étaient infectés par Omicron. La plupart des cas concernent Omicron », a-t-il déclaré à l’Assemblée de Delhi.

Selon le bulletin sanitaire qui sera publié plus tard lundi, la capitale a enregistré environ 4 000 nouveaux cas de coronavirus et le taux de positivité est passé à 6,5%, a déclaré le ministre. Jain a déclaré que certains experts ont déclaré que les cas atteindraient un pic dans une semaine, mais ce n’est qu’une conjecture

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.