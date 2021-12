Delhi : le gouvernement d’Arvind Kejriwal prolonge le programme de distribution de rations gratuites jusqu’en mai prochain

La décision a été prise lundi en conseil des ministres. « Nous avons commencé à distribuer des rations gratuites depuis l’épidémie de coronavirus.

Le ministre en chef Arvind Kejriwal a déclaré lundi que le gouvernement de Delhi avait décidé de prolonger la distribution de rations gratuites dans la ville de six mois jusqu’au 31 mai 2022. La décision a été prise lors d’une réunion du Cabinet lundi. « Nous avons commencé à distribuer des rations gratuites depuis l’épidémie de coronavirus. La période de temps de ce régime est terminée, il est donc prolongé de six mois.

Le Cabinet a décidé aujourd’hui que la distribution de rations gratuites se poursuivrait jusqu’au 31 mai de l’année prochaine », a déclaré Kejriwal lors d’une conférence de presse virtuelle. Le programme a pris fin le 30 novembre. Le gouvernement de Delhi distribue des rations gratuites aux bénéficiaires en vertu de la loi nationale sur la sécurité alimentaire (NFSA) de 2013 et du Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY).

La ville compte plus de 2 000 magasins à prix équitable, 17,77 détenteurs de cartes de rationnement lakh et environ 72,78 bénéficiaires lakh. Une ration gratuite est donnée en plus des céréales subventionnées qui leur sont distribuées par les magasins de rationnement. Le PMGKAY a été lancé en mars de l’année dernière pour améliorer la détresse causée par COVID-19. Initialement, le programme a été lancé pour avril-juin de l’année dernière, mais a ensuite été prolongé jusqu’au 30 novembre.

En novembre de cette année, le secrétaire à l’alimentation de l’Union, Sudhanshu Pandey, avait déclaré que le Centre n’avait aucune proposition d’étendre la distribution de rations gratuites via le PMGKAY au-delà du 30 novembre. De plus, Kejriwal avait déclaré que la distribution de rations gratuites se poursuivrait à Delhi par l’Aam. Gouvernement du Parti Aadmi (AAP) jusqu’au 31 mai 2022.

Le ministre en chef de Delhi avait également écrit une lettre au Premier ministre Narendra Modi lui demandant d’étendre le programme de distribution de rations gratuites au profit des pauvres.

